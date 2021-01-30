林嘉泰離世｜五高官深表哀痛　林鄭讚揚為人謙厚、盡忠職守

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-01-30 15:46

社會福利署副署長（服務）林嘉泰，於本月20日在灣仔胡忠大廈辦公室內昏迷。林嘉泰留醫11日，直至今早（30日）11時48分不治，享年59歲。消息傳出後，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗，以及為同僚的社會福利署（社署）署長梁松泰等政府官員紛紛發新聞稿哀悼林嘉泰逝世。 曾與林嘉泰共事的特首林鄭月娥指，對於林嘉泰辭世感到極度哀痛，並指林嘉泰為人謙厚，事事親力親為及願意聆聽，積極解決問題，深受社福界尊重和部門同事愛戴。曾與林共事的張建宗指，他與林嘉泰於1999年認識，兩人合作無間，張稱林亦是一位盡忠職守、克盡本份的公務員。

行政長官林鄭月娥指，對林嘉泰辭世感到極度哀痛。林鄭月娥指，她在2000至2003年出任社會福利署（社署）署長時與嘉泰共事，「深深感受到他對工作的熱誠、對長者和弱勢社群的關顧以及對社工專業的持守。」她讚揚林為人謙厚，事事親力親為，願意聆聽，積極解決問題，深受社福界尊重和部門同事愛戴。

「嘉泰侍母至孝，待人以誠。」林鄭月娥指，她在擔任社署署長時，曾經和林嘉泰共同處理一位亟待援手的長者（福伯）的求助個案。過去十多年，林嘉泰每年在春節期間都陪伴他探望福伯，平時亦關懷福伯的起居生活，直至福伯年前百年歸老。「他是公務員的典範，30多年來不斷在社福界發光發熱。」

時任發展局局長林鄭月娥與林嘉泰探望在慈正邨服務設施大樓居住的長者。（政府新聞網）

政務司司長張建宗：對林嘉泰辭世深表哀悼 曾與他合作無間

「嘉泰深得社會福利署及社福界同寅的尊重和愛戴。」政務司司長張建宗則指，對林嘉泰辭世深表哀悼，並向他的家人致以深切慰問。張建宗指：「我自1999年認識嘉泰。我在2007至2017年擔任勞工及福利局局長期間，與嘉泰合作無間，處理扶貧、優化社福規劃及構建關愛共融社會的工作。」

張建宗指，林嘉泰在設計和推行長者生活津貼上給予他很大幫助，林熱衷於援助貧困和弱勢社群。林亦是一位盡忠職守、克盡本份的公務員，亦是一名謙恭有禮、樂於助人的君子。「我們失去了一位優秀及專業的負責制定和執行社福政策的官員。我亦失去了一位卓越的同僚和摰友。我們沉痛懷念嘉泰。」

社署署長梁松泰：深感悲痛 會盡力為其家人提供協助

社署署長梁松泰發新聞稿指，對副署長（服務）林嘉泰離世深感悲痛。林嘉泰1月20日被發現在辦公室昏迷，送院後在今日不治離世。梁松泰指，謹代表社署同寅向林的家人致以最深切的慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。

聶德權、羅致光對林嘉泰逝世表示悲痛

公務員事務局局長聶德權指，他與認識林嘉泰多年，在聶德權出任社會福利署署長期間，兩人合作無間。他指林嘉泰是一位勤奮、盡責、有同理心和肯承擔的好同事，在30多年公務生涯鞠躬盡瘁。

勞工及福利局局長羅致光指，他與林嘉泰相識近30載，在不同崗位均合作無間，「勞工及福利局同事對於痛失隊友，咸表哀痛。」羅致光指，林嘉泰深得不同職系同事、業界持份者、社福機構以至前線人員敬重。而林帶領團隊以幫助有需要的人為使命，落實一項項以人為本的福利措施。

有社福界人士形容林嘉泰為人友善，事無大小都親力親為，盡心盡力，不少社福界的人士都對他讚賞有加，認為他「做實事，無架子。」而林嘉泰出任社署副署長（服務），主要負責全港安老、臨床心理、康復、家庭福利、策劃及發展等事宜。

翻查資料，福伯曾致函時任社會福利署長林鄭月娥，訴說生活困苦，最終在林鄭月娥跟進下，福伯獲遷入長者屋居住。而林鄭月娥自2003年起每年均探望福伯，據知通常由社署副署長林嘉泰陪同，而社署亦會事先以電話通知。2013年2月13日，林嘉泰陪同時任政務司司長林鄭月娥探訪福伯。