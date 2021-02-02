17歲唐狗「白白豬」遭踢屎抹眼仍留醫　村民指在逃虐狗婦有前科

撰文： 邵沛琳 陳蕾蕾 最後更新日期： 2021-02-02 13:58

西貢17歲唐狗「白白豬」慘遭女鄰居腳踢及抹屎上身事件惹人關注。至今早（2日）白白豬仍在獸醫診所留醫，獸醫準備為牠作詳細檢查，情況令人擔憂，「其中一隻眼畀抹咗好多狗屎！」負責照顧白白豬的村民表示，涉事女鄰居為慣犯，曾用雨傘打狗及向其家門投擲狗屎，她仍然在逃。而白白豬身世悲慘，10多年前遭外籍主人遺棄後，一直在舊居外徘徊，等待永不回來的主人，村民見狀紛紛伸出援手。

「其中一隻眼畀抹咗好多狗屎，隻狗就好似軟哂！」負責照顧白白豬的西貢沙角尾村的女村民Gigi指，白白豬有一隻眼受傷，需留醫數日；至於涉嫌虐狗女鄰居獨居村內，有打狗前科，懷疑對方討厭狗隻，更試過向其家門投擲狗屎。警方指，案件列作殘酷對待動物，交由黃大仙警區刑事調查隊第6隊調查，暫未有人被捕。

白白豬原本由一對外籍夫婦在飼養，10多年前該對夫婦返回英國，遺下白白豬在村內自生自滅。被遺棄的白白豬流連村內，不少村民不忍心牠無人照顧，不時主動飼食及提供狗窩讓牠休息。「我哋好錫佢（白白豬），直頭當咗佢係屋企人，平時打風落雨都會畀佢入屋！」而數個月前，有一名外籍夫婦資助Gigi一家照顧白白豬，昨日他們知悉白白豬慘遭虐待，心痛不已。

Gigi表示，白白豬的身體一向欠佳，近半個月牠的情況久佳及不良於行，目前需服食改善關節的藥物，她間中會抱牠外出曬太陽及大小兩便，「之後我哋會去飲茶，返到嚟佢都唔係好郁。」

事發在昨日（1日）下午3時許，Gigi坐在屋內梳化休息，突聽到外面傳出斥責聲及有人大叫「Ｘ街」，她遂外出查看﹐赫見女鄰居用報紙包着屎，將屎抹在白白豬身上及臉上，「我出嚟見到佢（女鄰居）踢咗兩腳，我即刻問佢做咩！」Gigi上門阻止，對方踢多次後逃去，遇襲的白白豬眼部則沾有冀便。

Gigi聲稱該名女鄰居並非第一次襲擊白白豬，對方曾用雨傘打狗及於狗身上抹屎，至昨日Gigi忍無可忍於是報警。據Gigi提供的影片可見，早前該名女鄰居因不滿村內有狗冀，手持雨傘在Gigi家門前大吵大鬧數分鐘才離去。