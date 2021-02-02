足球員梁冠聰上大帽山求婚　慘遭賊人扑爆車窗　女友痛失婆婆合照

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-02-02 21:33

本地足球員梁冠聰上山求婚，慘遭賊人扑爆私家車車窗，被盜去逾3萬元財物。今午（2日）1時許，現時效力東方龍獅梁冠聰駕車到大帽山，向女朋友、有線體育主持郭海𣿭求婚，兩人離開座駕約15分鐘後折返，發現座駕遭賊人扑爆車頭左邊車窗，車內逾3萬元手袋、銀包不翼而飛。梁冠聰報警求助，案件暫列車內盜竊，暫未有人被捕。

梁冠聰接受《香港01》訪問時表示，案發時其座駕後方停泊另一車輛，司機知悉梁的車輛遇竊後，向他提供車cam片段。片中可見一名戴頭盔的男子駕駛電單車而至，該男子將電單車停泊在梁冠聰座駕前方。其間，另一輛電單車在對面線駛過，男子按兵不動，待電單車駛遠後，男子四處張望，確認四周無人，便隨即扑爆車窗掠走財物。

經初步點算後，梁發現3萬元手袋、銀包、信用卡、身份證等財物被盜去。梁冠聰事後致電銀行取消信用卡，獲銀行職員告知賊人正試圖「碌卡」購買一部價值約9千元手提電話，及時終止信用卡服務，不致承受更多損失。他續指，被盜財物中有一張女友與婆婆的珍貴合照，並指：「畀返張相我可以唔追究！」

他呼籲任何司機若目擊事發經過，可向他提供資料。梁冠聰求婚成功，相信未被事件影響心情，更於社交網站表示﹕「縱然今天被爆玻璃，但這就是我們的故事。」