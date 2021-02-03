大埔私家車遇查圖衝向警察　遭開槍制止　私家車翻覆3人被捕

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-02-03 04:25

大埔發生警員開槍案。接近今日（2月3日）凌晨零時，據報有警員在大埔富亨邨亨泰樓對開邨路，截查一輛可疑私家車時，該私家車疑企圖衝向警員。一名警員隨即拔出佩槍，並開槍射向私家車成功制止其衝前。私家車疑閃避時失控，撞向路中石壆及路牌後全車翻覆，四輪朝天，據悉，一名男子試圖逃走，但未幾已被追上，當場被捕，而車上1男1女被困，獲救後被捕。案件交由重案組接手跟進。

由於私家車翻覆，車上人士被困。消防接報到場，協助救出被困人士，救護員亦在場戒備。現場消息稱，車內當時有2男一女，有街坊稱當時聽到有警員大叫「咪郁!」。有警員先後制服3人。據悉，子彈並無擊中任何人。

初步消息指，事發後，車上一名男子試圖逃走，被警員追前制服；另外1男1女則被困車內，由消防救出後，被警方拘捕，當中涉案女子在車禍時受傷，須由救護車送往大埔那打素醫院治理。

據了解，案件懷疑涉及毒品交易。大批警察機動部隊人員，事後接報趕到現場進行搜索，尋找彈頭下落。及至凌晨2時許，警員在涉事私家車車尾後方約3米，尋獲彈頭，立即將位置標注，並進行調查。

大約凌晨3時，警方召來拖車公司，協助將涉案私家車翻正，其中一名被捕男子，則被黑布蒙頭押到車旁。警員及警犬在車內蒐證，初步起獲一些毒品等違禁品。

警員在涉案私家車車尾對開約3米尋獲彈頭。(陳永武攝)

大批機動部隊人員到場搜索彈頭。(陳永武攝)

大批機動部隊人員到場搜索彈頭。(陳永武攝)