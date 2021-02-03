警員開槍｜警三種情況可用槍　不主張向行駛車輛開槍　或令車失控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-03 12:16

今日（3日）凌晨零時，大埔發生警員開槍案。據報一輛私家車疑逃避警方截查，企圖衝向警員。警員遂向私家車開了一槍，擊中其擋風玻璃。私家車疑閃避時失控，撞向石壆及鐵欄全車翻覆。警方當場拘捕2男1女，並於車內檢獲約7克可卡因。 根據《警察通例》規定，警員在3種情況下可以使用槍械，而警隊的槍械訓練並不主張警員向行駛車輛開槍，因向車開槍除了難以達到合法目的，亦有機會令車輛失控而增加傷亡危險，除非出於保護自己免被車撞倒。過去兩年，撇除反修例運動的開槍事件，警方在處理一般罪案期間，曾七度開真槍，當中５次為射向車輛。

警員在涉案私家車車尾對開約3米尋獲彈頭。(陳永武攝)

根據《警察通例》第29章訂明，警務人員所使用的武力必須是為達到目的而須使用的最低程度武力，達到目的後，已立即停止使用；而所使用的武力按當時情況是合理的。

警方使用實彈亦受《警察通例》所規限，其中訂明警務人員在三種情況下可以使用槍械，當中包括：(一) 可使用槍械保護自己或任何其他人士，免受生命威脅或身體受到嚴重傷害；(二) 拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；(三) 平息騷動或暴亂。

警隊的槍械訓練其實並不主張警員向行駛車輛開槍，並指警員應瞄準特定的目標人物開槍，而非射向車輛，因為向車開槍除了難以達到合法目的外，可能會令車輛失控，如司機被射中，增加傷亡的危險。而警員向車輛開槍往往是出於保護自己免被車撞倒，但卻亦要顧及兩個問題：這個情況是否警員自己造成，以及其後開槍嚴格來說是否必要。

過去兩年，撇除反修例運動的案件，警方在處理一般罪案期間，曾七度開真槍，計及今次的案件，當中五宗均是射向車輛。

2019年3月16日，油麻地佳寶超級市場內發生搶劫傷人案，衝鋒隊警員巡邏期間，發現一名可疑男子持刀。警員警告持刀男子停下，惟對方未有理會，更衝入佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員的頭部。警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯送院搶救後證實死亡。

2019年5月12日：警員在屯門公路截查可疑車輛時，一輛平治加速逃去，逃至友愛邨愛智樓停車場時，司機意圖駛向警員。警員拔槍喝止無效，一名警署警長於是連開三槍，打中平治車尾擋風玻璃，並打中司機左前臂，警方將司機拘捕。

2019年6月15日：一輛私家車違規在新元朗中心外的雙黃線落客，交通警員見狀截查，詎料司機突然開車，企圖撞向一名男警，警員危急下連開兩槍制止，分別擊中私家車車身，但該車仍成功逃去。私家車18歲女乘客及28歲女車主其後被警方拘捕。

2019年11月16日：警員巡經葵和路葵德工業中心時，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截查，惟其中一人反抗，混亂間一名警員開槍，並擊中該名疑犯的腋下，他清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其同黨則被制服拘捕，帶署調查。

2019年12月3日：警方就西九龍區連接發生巨額行劫案進行調查，在何文田截查2輛目標車輛，其中一車想撞警員，警員開槍制止，並拘捕7人。

2020年4月3日：4名年僅16至27歲的賊匪召「白牌車」後亮刀行劫，搶去七人車及1,000元現金，逃走過程中曾加速欲撞向交通警員，交通警員拔槍警告無果，因形勢危急及自身安全受威脅下，開一槍射中七人車右車頭。警方終在大埔截獲七人車及拘捕4人。