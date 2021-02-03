警屯門打擊非法收數　拘17人包括4少年　女欠債人用裸照作抵押

撰文： 黃廸雯 林振華 最後更新日期： 2021-02-03 19:56

屯門警區去年全年錄得171宗涉及放債刑事案件，警方自去年12月採取代號「所羅門」打擊非法收債行動，拘捕17人，涉嫌「放高利貸」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「管有物品意圖損壞財產」等罪名，年齡介乎15至48歲，包括4名少年。 警方表示，近年興起透過手機應用程式或上網借貸，借貸過程沒有列明細節，欠債人不受保障，有女欠債人借貸時提供裸照作抵押，被威嚇須準時還款。

屯門警區反黑組主管高級督察羅芷盈交代案情時表示，近年多人透過手機應用程式或上網借貸，有關放債通常由未持有放債人牌照人士違法經營，借貸過程沒有列明細節，欠債人不受保障，其中一名被捕人士同為欠債人，因投資失利借貸30萬元，因未有按時償還貸款，連本帶利累積欠款超過100萬元。其後他為償還貸款，為貸款公司「打工」淋油及貼大字報；亦有女欠債人借貸時提供裸照作抵押， 追數人威嚇她準時還款，否則將其裸照發放。

警民關係組主管總督察李凝姿、屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋及反黑組主管高級督察羅芷盈交代案情。（林振華攝）

17名被捕人士16男1女，年齡介乎15至48歲，包括4名少年，大部份人有黑社會背景。被捕人與8宗非法收債案件有關，涉及金額共約500萬元。警方相信黑幫為減低大廈保安員戒心，招募少年以500元至1000元報酬，引誘他們參與追數活動。警方在案中檢獲追數紙、油漆、強力膠水等物品。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

任何人如以非法手段收取債務，有可能觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」罪，最高刑罰為監禁五年，或第60條「損壞財產」罪，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。警方將繼續以情報主導，與區內各持份者，包括物業管理公司，保安公司以及區議員作緊密聯繫，加強打擊同類型案件。