騙徒推低息貸款　扮律師呃保證金　19人中招失500萬　警拘28歲男

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-05 16:02

騙徒推銷低息加按或貸款計劃，騙取19人超過500萬元！警方早前接獲報案，指有自稱銀行職員的騙徒，向苦主推銷低息樓宇加按或貸款計劃，並冒充律師騙取保證金，當事主交出保證金後，騙徒便會消聲匿跡及辦公室人去樓空。 昨日（4日）探員直搗騙徒所開的「假律師樓」，成功阻止一名女受害人中招，並當場拘捕一名28歲男騙徒，他涉嫌串謀詐騙被捕。

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今日（5日）商業罪案調查科高級督察柯詠恩交代案情指，由2019年12月至今年1月，警方接獲市民舉報指接獲詐騙電話，騙徒自稱是大型銀行的職員，並向事主推銷低息樓宇加按或貸款計劃，再而推介收費相對便宜的律師樓，從而幫助事主辦理有關手續。當事主表示接受方案，騙徒向轉介對方至一間「假律師樓」，再由同黨相約事主到假律師樓、餐廳及咖啡室見面，並辦理有關手續。

騙徒主要以低利率說服對方，參加其低息樓宇加按或貸款計劃。而在雙方見面時，騙徒會要求事主簽署合約文件，並要求對方交出一定數量的保證金，更指如果未能成功批核，所有保證金會還給事主。部分人「中招」交出現金及支票，騙徒得手後逃去無終，而假律師樓亦人去樓空，事主追討無門報警求助。

警方商業罪案調查科經調查後，昨日（4日）於尖沙咀區一間由騙徒所開的「假律師樓」，探員及時阻止一名女受害者交易，即場拘捕一名28歲中國籍男子，他涉嫌串謀詐騙被捕，現正被扣查。柯詠恩指，當時騙徒企圖騙取對方33萬元保證金，探員在騙徒身上及律師樓搜出35萬元現金，初步相信該批現金是騙徒同日向另一名男受害者行騙時取得。

警方指案件涉及19名受害人，包括15男4女，年齡介乎25歲至64歲，他們分別被騙取5萬至80萬元不等，合共損失超過500萬元，受害者有專業人士及勞工階層不等。警方相信該個犯罪集團活躍約一年時間，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察張文翰指，如果市民接獲有人接獲自稱是大型銀行的職員，不應該輕易相信來電者的身分，如有懷疑應該向相關銀行求證核實。其次，如果借錢過程需要用到律師服務，建議使用獨立律師樓，以及不要誤信虛假律師樓等。最後，提防中介公司收取高昂保證金及手續費，另外不應該將金錢交予第三方。