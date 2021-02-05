元朗瘋駕│撞貨Van後將男子推前逾50米逃逸　翻車失蹤女司機今自首

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-05 19:47

元朗昨晚（4日）發生驚險交通意外，一輛黑色私家車疑撞及一輛輕型貨車後，企圖離去時不顧貨車男司機伏於車頭阻止，開車逃離現場並將男司機「載走」；私家車逃至元朗公路後再撞到一輛巴士及翻側，私家車司機不知所終。 事隔一日，32歲涉案女司機自首。警方稱，今日（5日）於上水拘捕涉案女司機，涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案及駕駛未獲發牌照車輛，稍後將交代案情。據了解，被捕32歲女子，今午4時許帶同律師到上水警署自首。

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昨晚約8時37分，涉事私家車於元朗教育路及大棠路交界，懷疑從後撞向一輛停泊中的輕型貨車，私家車企圖開車時，23歲男貨車司機伏在私家車車頭嘗試阻止，私家車卻未有理會繼續開車，調頭向大棠路方向駛離，連同車頭的貨車男司機一同「載走」，現場途人登時嘩然。

私家車駛前約50米後，貨車男司機放棄阻止，肚及手部受傷。私家車其後該沿元朗公路向上水方向行駛，當駛至元朗公路近博愛醫院迴旋處，懷疑從後撞向一輛巴士並翻側，惟警方到場後涉事私家車司機已逃去無蹤。警方表示高度關注案件，案件列「交通意外有人受傷–肇事後不顧而去」，已交由新界北總區交通部特別調查隊積極跟進。