「逸影」行動｜O記及反黑狂冚賭檔酒吧　最少62人被捕兼違抗疫令

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-02-06 04:16

警方昨（5日）展開代號「逸影（FLOWINGSHADE）」行動，有組織罪案及三合會調查科（O記）及反黑組等部門，先後在九龍城、荃灣、中環及旺角多處，搗破非法賭檔及無牌酒吧，最少拘捕62人，全部人亦涉違抗疫令被票控。其中賈炳達道一個骰寶賭檔，除檢獲23萬元賭款，亦檢獲4把刀及「冰」毒，14名被捕人士全屬泰國籍。

+ 3 + 3 + 3

昨晚約9時，有組織罪案及三合會調查科，在九龍城賈炳達道及城南道附近一地舖，搗破懷疑骰寶賭檔，除檢獲超過23萬元賭款和賭具外，亦檢獲4把刀及約8克、市值約4,000元懷疑「冰」毒。該舖56歲女負責人，同涉「藏毒」、「藏有攻擊性武器」及「管理賭博場所」被捕；2男11女（38至73歲）則涉「在賭博埸所內賭博」被捕。據了解，案中所有被捕人士均為泰國籍。

而昨晚約8時，O記及中區警區反黑組，同時搜查中環利源西街9至13號兩間無牌酒吧，以涉嫌「無牌賣酒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），拘捕2名分別39歲及60歲的外籍女負責人，後者亦涉「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；兩酒吧內12男15女（24至71歲）、以及2女（29及40歲）酒客，則涉「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。行動中，警方共檢獲約1124支酒及約2,100元現金。

+ 2 + 2 + 2

差不多時間，荃灣警區反黑組，在眾安街一單位搗破非法麻雀檔，檢獲約1,400元賭款、2張麻雀枱、4副麻雀及1副啤牌。姓林（38歲）女子涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕；7男3女（30至49歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕。

至於九龍城警區反黑組，晚上9時半亦在旺角荔枝角道93號一單位，搗破非法釣魚機賭檔，檢獲1部釣魚機、10部射擊遊戲機及約550元現金。姓林（36歲）男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；4男1女（18至38歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，全部涉案賭客及酒客，均涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）被票控。