反黑葵青冚工廈無牌吧　12越南籍男女被捕及違限聚令

撰文： 張家豪 最後更新日期： 2021-02-07 01:42

新界南總區反黑人員，昨日（6日）晚上約8時，進行代號「逸影」的反罪惡行動，突擊搜查葵青區永建路15號一工業大廈單位，搗破一個無牌酒吧，檢獲4支紅酒，5支烈酒及約320罐啤酒，總市值約5000元。

行動中，拘捕一名36歲越南籍持行街紙男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員會向他作出檢控。

另外，7名越南籍男子及4名越南籍女子，年齡介乎27至47歲，當中有9人持行街紙，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。其中一名37歲女子沒有有效身份證明文件，亦涉嫌「在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕男女現正被扣留調查。

警方行動中拘捕12名越南藉男女，並檢獲市值約5000元酒類飲品。（警方圖片）

警方行動中拘捕12名越南藉男女，並檢獲市值約5000元酒類飲品。（警方圖片）

根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元正及監禁兩年。

根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2000元。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。