身懷5萬元現金　元朗凌晨街市女商人街頭遇劫　警拘3男最小僅14歲

撰文： 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-07 15:30

元朗西菁街上周五（5日）發生街頭搶劫案，1名中年女子失去5萬元現金及手機等財物。經過3日調查，警方翻看閉路電視鎖定疑犯，在天水圍、元朗區共拘捕3名男子，年齡介乎14至20歲，部份人有三合會背景。元朗警區刑事總督察歐陽德指3人會被落案起訴一項行劫案，明（8日）在屯門裁判法院應訊，警方會申請聆訊押後，要求3人繼續還柙候查。警方強調對以「搵快錢」為目的的暴力行為絕不手軟，行劫罪一經定罪，最高可判處終身監禁。

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元朗警區刑事總督察歐陽德講述案情，指上周五（5日）凌晨3時40分，1名中年女子上班途中行經西菁街，被兩名本地及一名南亞裔男子截停，其中一名本地男子手持木棍，南亞裔男子則以廣東話稱「打劫」，要求女子交出手袋及手機。受害人驚慌下順從，被劫走50,000元現金、八達通及手機等個人財物，幸沒有受傷，3名匪徒得手後逃去。

元朗警區重案組第一隊接手調查，商戶配合下翻查大量閉路電視，3日內迅速鎖定疑犯。事發當日及翌日在天水圍和元朗區拘捕作案3名疑犯，分別14歲姓李、16姓梁本地男子，二人分別報稱學生和兼職侍應，有三合會背景。至於該名被捕20歲南亞裔男子持香港身份證，無三合會背景，警員在其寓所搜回一批屬於受害人的失物，包括14,000元現金、手機、八達通等。

警拘3男最小僅14歲

歐陽透露受害人報稱商人，經營街市生意，事發時正步行前往工作地點，身懷5萬元現金為日常生意所需。當時事主在大棠路近大馬路出現，已引起注意匪徒，開始被跟蹤，相信被捕人中1人負責把風、1人持木棍相信是主腦，至於南亞男則出言威嚇和打劫。3名被捕人通宵拘查，歐陽德指他們將會被落案起訴一項行劫案，明（8日）在屯門裁判法院應訊，警方會申請聆訊押後，要求3人繼續還柙候查，包括調查3人是否涉及其他案件。

歐陽指近年青少年守法意識薄弱，但「若要人不知，除非己莫為」強調對以「搵快錢」為目的的暴力行為絕不手軟，行劫罪一經定罪，最高可判處終身監禁。