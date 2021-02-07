國安處再拘網台主持傑斯　涉作出具煽動意圖的作為　將起訴明上庭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-07 14:08

D100網台主持傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理去年11月21日遭警方上門拘捕，被指有人在其社交平台發起眾籌活動，聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供其銀行戶口資料作收款用途，懷疑有人非法挪用及處理部份款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織。警方國安處進一步調查後，今日（7日）在港島區拘捕1名52歳男子，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第10 條。據了解，被捕人為傑斯，警方稍後會落案起訴，明日上庭。國安處就此案先後拘捕6人。

傑斯去年在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。

傑斯案是警方首次動用國安法拘捕眾籌計劃發起人。除傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理外，警方國家安全處上月29日以「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 罪名，拘捕2男1女，年齡介乎28歲至58歲。被捕人士已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

消息指，事件與傑斯年初在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃有關，該計劃旨在透過眾籌集資，資助已經離港赴台的香港示威者。據了解，警方以涉嫌違反《國安法》第21條資助他人分裂國家罪及洗黑錢，將傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理拘捕，其後獲准保釋。消息指，有人透過計劃籌了千多萬港元，其中動用約600多萬元投資股票，而據知台灣的對口單位屬台獨組織。