黑幫賭檔免費冰毒作招徠　調高釣魚機難度謀利　警方拘捕81人

撰文： 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-08 14:27

警方早前展開代號「奇謀」的反黑行動，派出多名臥底喬裝賭客，搗破一個由港島區三合會社團營運的非法賭檔集團，共拘捕81名男女，包括集團主腦﹑骨幹成員及賭客等等，涉及超過170項罪名。 因應疫情不少娛樂場所關閉，不法分子乘機經營樓上非法賭場牟利，警方指涉事集團主要招聘非華裔或持行街紙等人士作「睇場」及「對分仔」，以劣質冰毒等作招徠，同時調整釣魚機難度，有賭客一晚內輸掉高達2萬元現金。

行動中共檢獲共31部賭博遊戲機（價值30萬元）﹑5部積分機﹑51張積分卡﹑11本數簿，4.1萬元現金﹑4萬元冰毒及大麻花等毒品﹑一批武器﹑吸食冰毒的冰壺。（鄧詠中攝）

警方派出多名臥底喬裝賭客調查後，於本月3日起一連5日展開拘捕行動，共搗破14個非法賭場，以及一個街頭賭博黑點。警方調查期間發現相關賭場利用本地人士，非華裔人士﹑過期居留人士等人作為「睇場」及「對分仔」，向客人作出對分行為及兜售免費劣質冰毒作招徠，以經營非法睹檔及毒品飯堂。

行動中共拘捕81名男女，年齡介乎21歲至77歲，當中涉及集團主腦﹑骨幹成員及賭客等，其中18人為非華裔人士﹑3名為持行街紙人士﹑2名為持雙程證人士，他們涉及超過170項罪名，包括「管理非法賭場」﹑「在賭博場所內賭博」﹑「販毒」﹑「自稱三合會成員」﹑「違反逗留條件」「洗黑錢」﹑「藏有攻擊性武器」﹑警方同時發出62張限聚令人定額告票，及7張口罩令告票。另外，警方共檢獲共31部賭博遊戲機（價值30萬元）﹑5部積分機﹑51張積分卡﹑11本數簿，4.1萬元現金﹑4萬元冰毒及大麻花等毒品﹑一批武器﹑吸食冰毒的冰壺。

警方早前展開臥底反黑行動，派出多名臥底喬裝賭客，搗破一個由港島區三合會社團營運的非法遊戲機賭檔集團。（鄧詠中攝）

警方表示，因應目前疫情影響下，不少遊戲機中心未能開放，不法分子以約兩萬元租金物色300至400呎的單位作賭檔，加裝隔音棉﹑木門﹑鋼閘等等保安設備，招聘未能在港合法工作的人士作為「對分仔」，以每12小時一更800元的價格在場所內工作，包括向賭客買賣積分，當中抽約一至兩成分成，同時亦會按熟客要求安排質素較佳的毒品，並於完成每日工作後，將盈利及積分交予集團高層。港島總區反三合會行動組高級督察梁子褀表示，「對分仔」頻繁換人，約一至兩周才上班一次，同時場所要求賭客將賭款以轉數快等方式轉主腦銀行帳戶，避免警方追查時充公所有款項。另外，不法分子亦調整增加釣魚機難度，有賭客更一晚輸高達2萬元。

+ 4 + 4 + 4

根據本港法例第148章 《賭博條例》，任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，首次定罪，可處罰款$10,000及監禁3個月。