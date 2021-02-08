數碼港毒餌｜狂徒再現　放狗人士減少　街坊斥：蝦無還擊力嘅動物

撰文： 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-08 17:54

數碼港海濱公園8個月內發生多宗懷疑毒狗事件。昨（7日）再有狗隻於數碼港公園散步後突然死亡，《香港01》記者今午到數碼港公園視察，中午時份只有少數人士到上址放狗，有街坊表示對情況感到擔憂，會盡量使用狗繩放狗，又痛斥兇徒「唔鍾意可以唔嚟公園，但冇權利剝奪佢哋（狗隻）嘅生命」。

街坊徐小姐飼養兩隻分別15歲（左Angel）及11歲（右Lilo）犬隻。（鄧詠中攝）

街坊徐小姐飼養兩隻分別15歲（Angel）及11歲（Lilo）犬隻，每天均會到上址放狗三次，她表示，兩周前曾聽聞毒狗事件，附近貝沙灣住宅亦貼上相關通告提醒住客，又指今日放狗人士明顯減少。她直言現時感到擔心，放狗時會看清楚地面，「會拖住佢哋（狗隻）、睇住佢哋，唔畀佢自己行」又表示，雖然未親眼見到毒餌，但有朋友認識遇害的狗隻，直斥「希望快啲捉到呢啲人，蝦啲完全無還擊之力嘅動物」﹑「你唔鍾意可以唔嚟公園，但冇權利剝奪佢哋（狗隻）嘅生命」

街坊杜先生攜同3歲的狗女到上址散步，他表示不時會到不同的寵物公園放狗，自己知悉香港近日經常發生毒狗事件，坦言不解為何要毒殺狗隻「佢哋都係生命」。杜先生續指疫情下已減少放狗次數，現時即使外出會盡量使用狗繩，同時一直亦有教導狗隻不要胡亂進食食物。

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至少三狗數碼港公園散步後身亡

數碼港海濱公園曾出現多宗懷疑毒狗事件，有狗隻於上址散步時，疑進食毒餌後遇害。警方昨日再接一名印度籍女子報案指，早前她帶同狗隻到數碼港道一公園散步，狗隻回家後感到不適後死亡，目前正調查狗隻是否曾意外進食任何東西。另外，去年7月12至14日連續三日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多分別遇害。而上月24日，警方亦曾接獲報案，指有狗隻懷疑於數碼港海濱公園進食毒餌後死亡。