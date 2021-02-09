楊潤雄：封區未獲陰性檢測師生禁回校　倘疫情回落或放寬回校人數

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 12:07

新冠肺炎疫情反覆，政府近日多次突擊封區檢測，教育局局長楊潤雄表示，將更新指引，要求被封區強檢的師生向學校申報情況，未獲陰性檢測結果前不能回校。 對於教育局早前公布，教師恆常兩周一檢可申請更多學生回校上課，楊潤雄直言教師檢測不等於學校無風險，並希望為學校提供多一個選擇，相信定期檢測有助降低學校爆疫風險，不希望校方因此感受到壓力。他又說，政府會留意疫情發展，若有回落跡象，不排除農曆年假後會再放寬回校學生人數上限。 另外，筲箕灣官立中學有兩名學生確診，該校逾百名師生須被檢疫中心隔離，最後回校日起計14天。楊潤雄表示，衞生防護中心是考慮整體情況後，為安全計，防止疫情擴散才要求同處禮堂的師生到檢疫中心隔離14日。

1月23日，政府首次實施局部封區檢測，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》（599J章），於佐敦劃出「受限區域」。區內人士須接受強制檢測，在所有已識別的受檢人士完成檢測，並得出相關檢測結果前，需留在住所等候。（梁鵬威攝）

封區未獲陰性檢測師生不能回校



港府多日突擊圍封全港多區，楊潤雄說，政府會因應情況採取突擊圍封或強制檢測行動，故教育局將更改指引，若有師生居於封區的指定區域或需接受強制檢測，師生有責任通知校方，並未獲陰性檢測結果，不可回校。



楊潤雄又說，農曆新年後期望可增至三分一學生回校上面授課堂，當局將留意疫情發展，若有回落跡象，不排除再放寬回校學生人數上限。

楊潤雄說，若全校教師恆常兩周一檢，可向教育局申請容許學校有更多學生回校上堂。（資料圖片／余俊亮攝）

教師兩周一檢可助降低學校爆疫 不等於學校零風險



至於有關教師恆常檢測的問題，楊潤雄說，純粹是為學校提供選擇，若教師恆常兩周一檢，可向教育局申請容許學校有更多學生回校上堂。他直言，教師檢測不等於學校無風險，但有助降低學校爆疫風險，「不代表去到零風險，個別學生無個避免會帶到病毒回校，要靠日常防疫功夫。」



文憑試將在4月23日開考，楊潤雄表示，一直與考評局及學界保持溝通，開考日已延至4月23日，期望可順利開考，否則將延後至6月舉行文憑試。

筲箕灣官立中學。（家校會網站圖片）

筲箕灣官立中學得悉學生不適初確步 已立即叫停考試



筲箕灣官立中學有兩名學生確診，校方網頁通告表示，學校已啟動危機處理小組，召開會議跟進衞生防護中心的建議及查詢。另外，2月1日至2月4日曾在學校禮堂參與中六級模擬考試的學生及監考教職員，均會被送到檢疫中心檢疫14天(由最後一天回校起計)；而所有在過去14天曾身處學校逾兩小時者均接受強制檢測。



教育局局長楊潤雄今日（9日）在新城電台節目中說，學校原預計2月5至6日亦有考試，惟得悉有學生2月4日不適、懷疑確診後，校方已立即叫停考試，暫未見有校內爆發。他稱，兩人居於曾被圍封的鰂魚涌惠利大廈，衞生防護中心考慮整體情況後，「為安全計，防止再爆發出去」，故安排當日考試身在禮堂的師生，送檢疫中心接受14日檢疫，以及要求同日到校者須檢測。