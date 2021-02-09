闖洋酒店偷14萬元法國紅酒　劈價75折放上網轉售　4雌雄賊落網

撰文： 陳諾希 黃偉民 邵沛琳 最後更新日期： 2021-02-09 12:17

闖洋酒舖偷14萬元法國紅酒，4名雌雄賊落網！警方指，上月尖沙咀區一間買賣貴價洋酒的店舖，被3名男賊偷走一枝約值14萬元的「1945年法國紅酒」，店東翻查閉路電視揭發賊人聲東擊西，引開店員再順手牽羊偷酒。賊人將紅酒以原價75折在網上出售，再由女同黨與買家接洽，至上月7日警方拘捕該2男1女賊人，更揭發他們涉去年9月另一宗偷名牌手袋案件。至昨日（8日）探員再拘捕集團主腦，該4名疑犯被捕罪名為串謀盜竊以及處理贓物。

油尖警區刑事調查隊第三隊督察莊德謙指經調查後，早於一月上旬，油尖警區接獲報案，指一間位於尖沙咀區，買賣貴價洋酒的店舖，一枝市值約港幣14萬元的「1945年法國紅酒」不翼而飛。探員接報案後，立即閉路電視片段，發現有3名中國籍男子先後進入店舖，其中一名疑犯與同黨聲東擊西，引開店員注意期間，順手牽羊，其後逃去無蹤。

發現有人經社交媒體，以原價75折出售該枝失竊的紅酒，並由一女子與買家接洽。於是探員進行埋伏式的拘捕行動，並成功在1月7日，以涉嫌串謀盜竊及處理贓物罪，在油麻地拘捕2名分別57歲、47歲的中國籍男子及1名29歲中國籍女子。行動中，警方成功起回失竊的紅酒。

警方經調查發現，該個犯罪團夥涉及另偷竊案件。賊人於去年9月12日，在尖沙咀區內一間售賣二手名牌手袋的案件，同樣利用聲東擊西的手法，偷取左一個價值3萬8千元的名牌手袋。

警旺角區賓館拘幕後主腦

警方終成功鎖定集團的幕後主腦，並於昨日（8日）於旺角區一賓館拘捕一名42歲，報稱無業的中國籍男子。警方表示，行動已成功瓦解一個活躍於尖沙咀區內盜竊，以及處理贓物的犯罪集團。4名被捕人將會被落案起訴，罪名包括有串謀盜竊以及處理贓物罪。

有預謀的盜竊及處理贓物行為，一經定罪可被判處分別最高監禁10年及14年，警方呼籲，市民切勿以身試法。另外又提醒店舖職員要時刻保持警覺，留意行徑可疑的客人，並控制好店內嘅人群，防止聲東擊西的情況出現。而售賣貴價商品的店舖亦都可加強店內嘅保安，包括安裝閉路電視，防盜鏈，防盜標籤及其他嘅防盜系統，避免賊人有機可乘。