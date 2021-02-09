兩個月大洛威拿BB被偷走　屯門兩婦偷狗送收容中心　涉盜竊被捕

撰文： 陳諾希 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-09 16:40

兩個月大洛威拿狗BB「炭頭」遭偷走，被兩婦人送動物收容中心！上周日（7日）屯門紫田村一個貨倉，一隻兩個月大洛威拿狗仔遭人盜去，狗主立即翻查閉路電視，揭發兩名中年婦「連狗帶籠」偷走炭頭，於是報警，狗主曾懸紅2萬元尋狗及在網上帖文緝兇。至昨日（8日）警方以涉嫌盜竊拘捕兩名58歲及68歲女子，有人訛稱以為洛威拿狗BB是流浪狗，遂將牠帶寺並送到動物收容中心。目前，炭頭已重返主人的懷抱，牠健康狀況並無大礙。

被捕人以為「炭頭」為流浪狗 將牠送收容中心

屯門警區重案組主管蔡翹暉高級督察，今日（9日）交代案情指，前日（7日）警方接獲事主報案指，他一隻兩個月大的洛威拿狗仔「炭頭」，在屯門紫田村一貨倉被人盜去。 警方展開深入調查，並翻查閉路電視片段，發現案發時有兩名可疑女子於上址出沒，更在事主不留意時，用布蓋住載有炭頭的鐵籠，然後「連狗帶籠」逃去。

警方調查後，發現炭頭被送到一間動物收容中心。據收留中心負責人指，早於周日晚上，有人指炭頭為流浪狗，要求中心接收，職員不虞有詐接收。其後，警方鎖定兩名涉案女子，至昨日（8日）在屯門以「盜竊」罪，拘捕兩名分別58及68歲的女子，她們現正被扣查。據悉，有人承認因見到炭頭遭放在籠裏，有感牠被困「好慘」遂將牠帶走。

狗主兩周前以2.5萬元購入「炭頭」 狗主曾懸紅2萬元尋狗

據了解，狗主於兩星期前以2.5萬元購入炭頭，並在逾2,000呎的環境下飼養，生活居所亦有其他狗隻陪伴。當日，當炭頭被偷走後，狗主懸紅2萬元尋狗。現時炭頭已重返主人的懷抱，牠健康狀況並無大礙。至於被捕的58婦人為家庭主婦，另一名68歲老婦為退休人士，兩人為朋友關係。據悉，她們均為愛動物之人，他們除了自己飼養很多貓狗外，亦會在區內餵飼流浪狗。

警方指「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。另外，如發現有動物懷疑遭不當對待，應立即報警求助，而警方非常重視案件，會立即派員跟進，並與漁護署及愛護動物協會保持緊密合作及跟進。