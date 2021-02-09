屯門貨倉洛威拿BB被偷走送收容中心　兩婦涉盜竊被捕

撰文： 陳諾希 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-09 18:03

兩個月大洛威拿狗BB「炭頭」遭偷走，被兩婦人送動物收容中心！上周日（7日）屯門紫田村一個貨倉，一隻兩個月大洛威拿狗仔遭人盜去，狗主立即翻查閉路電視，揭發兩名中年婦「連狗帶籠」偷走炭頭，於是報警，狗主曾懸紅2萬元尋狗及在網上帖文緝兇。警方昨日（8日）於屯門以涉嫌盜竊拘捕兩名58歲及68歲女子，有人承認見到炭頭被困籠感可憐而偷狗，更向動物收容中心聲稱牠是流浪狗，職員不虞有詐並接收炭頭。目前，炭頭已重返主人的懷抱，牠的健康狀況並無大礙。

被捕人見「炭頭」困籠感可憐 將牠送收容中心

被捕的姓李58歲婦人為家庭主婦，另一名姓杜68歲老婦為退休人士，兩人為朋友關係。據悉，她們均為愛動物之人，除了自己飼養很多貓狗外，亦會在區內餵飼流浪狗。有人承認見到炭頭遭放在籠裏，有感牠被困「好慘」，出於善意遂將牠帶走，並送往收容中心。

屯門警區重案組主管蔡翹暉高級督察表示，上周日（7日）警方接獲狗主報案指，他一隻兩個月大的洛威拿狗仔炭頭，在屯門紫田村一貨倉被人盜去。警方翻查閉路電視片段，發現案發當日下午3時許，有兩名可疑女子於上址出沒，更在狗主不留意時，用布蓋住載有炭頭的鐵籠，然後合力「連狗帶籠」逃去。

警方調查後，發現炭頭被送到一間動物收容中心。據收容中心負責人指，早於上周日晚上，有人聲稱炭頭為流浪狗，要求中心接收，職員不虞有詐接收。其後，警方鎖定兩名涉案女子，並於昨日將她們拘捕。

狗主以2.5萬元購入「炭頭」 曾懸紅2萬元尋狗

據了解，狗主於兩星期前以2.5萬元購入炭頭，並在逾2,000呎的環境下飼養，生活居所亦有其他狗隻陪伴，當狗主短暫離開貨倉時，才會便洛威拿BB放入狗籠內，未料到被賊人有機可乘。炭頭被偷走後，狗主即日懸紅2萬元尋狗。現時炭頭已重返主人的懷抱，牠健康狀況並無大礙。

警方指「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。另外，如發現有動物懷疑遭不當對待，應立即報警求助，而警方非常重視案件，會立即派員跟進，並與漁護署及愛護動物協會保持緊密合作及跟進。