【珍惜生命】元朗好彩洋樓兩人墮樓　男子當場死亡　女方送院搶救

本月初曾「封區」強檢的元朗好彩洋樓，發生男女墮樓案。周三（10日）凌晨約1時46分，警方接獲安興街42至58A號好彩洋樓一名男住客報案，指先後聽聞兩聲巨響，懷疑有人從高處墮下。

救援人員接報趕抵，發現一男一女倒臥於平台，其中男方現場被證實死亡；重創女事主則消防員架起升降台救回地面，由救護車送往博愛醫院搶救。警方現正調查事件。