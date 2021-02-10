【珍惜生命】元朗好彩洋樓兩人墮樓　男子當場死亡　女方送院搶救

撰文：鄧海興張家豪
最後更新日期：
本月初曾「封區」強檢的元朗好彩洋樓，發生男女墮樓案。周三（10日）凌晨約1時46分，警方接獲安興街42至58A號好彩洋樓一名男住客報案，指先後聽聞兩聲巨響，懷疑有人從高處墮下。
救援人員接報趕抵，發現一男一女倒臥於平台，其中男方現場被證實死亡；重創女事主則消防員架起升降台救回地面，由救護車送往博愛醫院搶救。警方現正調查事件。
2月1日晚上，好彩洋樓被當局劃為「受限區域」，翌日上午約11時40分解封。2日凌晨約2時，172名居民接受檢測，並無發現確診個案；期間政府人員到訪約80戶居民，其中約14戶無人應門，可能包括確診個案、已接受隔離住戶或空置單位，當局稱會採取措施跟進。
消防員架起升降台，將墮樓女子救回地面，送院搶救。（張家豪攝）
兩名事主飛墮大廈低層一單位平台。（張家豪攝）
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288