夫婦墮斃｜去年按樓借380萬　大屋搬細屋　夫婦遺書指名遺產留子

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-10 20:22

年廿九凌晨，元朗姓劉一家三口圖共赴黃泉，年老夫婦墮斃，但41歲子阿維臨陣變卦，涉嫌「協助他人自殺」被捕，案件列「自殺協定」，元朗警區重案組正跟進調查。消息稱，警方調查發現三人曾一同走上天台尋死，事後亦檢獲夫婦遺書，指名遺產由兒子繼承，而被捕兒子則聲稱欠債20萬元。《香港01》翻查資料發現，墮樓的劉氏夫婦去年4月兩度按樓借貸380萬元，其中一筆180萬元更是直接交予兒子，夫婦其後更賣樓「大屋搬細屋」由鴨脷洲遷至元朗，連串行動，未知是否與兒子欠債有關。

數名便衣探員返回現場調查。（馮國良攝）

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一家三口協同自殺 夫婦留遺書稱遺產留子

墮樓死者分別為73歲姓劉老翁及66歲姓許妻子，他們與41歲兒子阿維去年遷入元朗好彩洋樓低層單位。消息稱，警方於現場檢獲遺書，相信夫婦從天台墮下，警員經初步調查，相信阿維曾一同走上天台尋死，並協助父母自殺，遂以涉嫌「協助他人自殺」將其拘捕。三人圖一同尋死，最終兒子變赴，然而另有消息指，警方事後檢獲劉氏夫婦遺書，稱死後遺產歸於兒子，而有人被捕後，亦聲稱欠債20萬元，令一家經濟受困，心生死念。有調查探員私下稱:「一家三口都打算自殺，仲要留遺產畀阿仔？有啲奇怪。」據悉，警方正詳細調查有關遺書的內容，何時寫下，是否有可疑等。

夫婦曾持有鴨脷洲居屋單位 去年兩度按揭借380萬元

翻查資料顯示，劉家的財務問題遠遠不只表面20萬元。劉家居住的元朗好彩洋樓低層單位，去年7月由劉氏夫婦以323萬元購入。他們在購入元朗單位前，持有鴨脷洲一個居屋單位。該已補地價居屋，原已抵押給銀行承按，及至去年4月底，兩人於三日間將單位兩度加按，先將單位抵押予一間財務公司，借取最多200萬元，及後再扺押給一名男子，並指示該男子直接將180萬元交予兒子阿維。

至去年6月，劉氏夫婦以568萬元售出鴨脷洲單位，隨即購入元朗單位。劉氏夫婦兩度抵押住所借款，其後更賣樓大屋搬細屋，未知是否與兒子欠債有關。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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