父母墮斃｜警落案控告41歲兒子誤殺罪　今日上午提堂

撰文： 劉定安 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-11 12:08

年廿九凌晨，元朗發生夫婦墮樓身亡案件，兩老的兒子事後被警方重案組拘捕。警方指，被捕的41歲男子，被控以一項「誤殺」罪，將於今日上午提堂。至今（11日）早上8時許，疑犯由囚車押送至屯門裁判法院。

警方表示，昨日（2月10日）晚上控告一名41歲男子一項「誤殺」罪，他涉嫌與在元朗安興街50號發生的一宗案件有關，案中一名73歲男子及一名66歲女子死亡。昨日凌晨1時45分，警方接報指一名73歲男子、及一名66歲女子，倒臥於元朗安興街50號一平台。人員趕赴現場，該名男子現場被證實死亡，該名女子昏迷被送往博愛醫院治理，其後於凌晨3時09分被證實死亡。

元朗警區重案組人員接手調查案件後，昨日晚上控告一名41歲男子一項「誤殺」罪，案件將於今日（2月11日）上午於屯門裁判法院提堂。

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