牛頭角工廈派對房變黑幫武器庫　警拘2男子檢大批利刀斧頭

撰文： 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-11 12:43

秀茂坪警區打擊區內無牌樓上酒吧及派對處所，昨（10日）突擊巡查牛頭角工業區一幢工業大廈單位內，發現一批利刀、鐵通、斧頭等武器，2名20歲有三合會背景的男子，涉嫌以管有攻擊性武器罪名被捕。

秀茂坪警區反三合會行動組督察許霆鋒講述案情，自今年年初透過深入情報收集，成功鎖定區內一些無牌樓上酒吧及派對處所。警方昨晚（10日）突擊搜查區內多間派對房間及無牌樓上酒吧，巡邏至牛頭角啟興道2號太平洋貿易中心，發現單位內藏有17把利刀，4支鐵通，1支壘球棍，1把斧頭及1支長電筒，隨後警方以管有攻擊性武器罪名拘捕2名男子。

該2名男子分姓陳及姓譚，均為20歲，報稱無業和電工，現正被扣留調查，2人均有黑社會背景。案件交由秀茂坪警區反三合會行動組跟進，不排除有更多人被捕。

警方重申管有攻擊性武器屬於嚴重罪行，任何人管有攻擊性武器，意圖將其作非法用途使用，一經定罪可處罰款5,000元或監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。

警方強調農曆新年期間將會不定時巡查、嚴厲執法，如果發現非法出售酒精飲品、違反限聚令，警方會即時拘捕和票控。同時亦呼籲管理公司及保安員要提高警覺，遇上可疑情況立即通知警方。