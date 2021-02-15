網傳蘇屋邨色魔性侵女童片段　警方證為去年舊案　29歲男已落網

撰文： 王譯揚 朱雅霜 最後更新日期： 2021-02-15 23:15

網上流傳多段色魔性侵女童片段，引起網民嘩然。根據片段，現場為深水埗蘇屋邨，色魔於邨內停車場、公園尾隨並拍攝女童，部分片段顯示他於角落觸摸女童私處，甚至有更令人髮指的性侵行為。片段無明確拍攝日期，但有內地通訊軟件QQ帳號及Telegram群組水印，連結至一個簡體字的分享色情片段群組。據悉，警方主動調查有關片段，有深水埗警區探員查看片段後，相信是去年9月舊案片段，案中一名29歲男子被捕。警方表示，被捕男子被暫控五項罪名，將於下周提堂。

網上片段流傳﹐顯示深水埗蘇屋邨發生性侵兒童案。（王譯揚攝）

蘇屋邨女童遭性侵片段涉及一宗舊案。去年9月1日，一名29歲姓葉男子尾隨一名13歲女童返回葵涌住所，入𨋢後聲稱欲拍攝其校章將女童誘往梯間，他拿起女童胸前校章拍攝，企圖進一步掀起校裙時，女童逃脫。警方接報後兩日在葵涌拘捕葉男，並在其手機發現約400個有關兒童色情的錄象或相片檔案，部分為網上下載。葉男慣用手機拍下犯案過程，估計最少涉及4宗案件，受害人年齡介乎9至16歲。

色魔被暫控五項罪名 下周二提堂

警方今（15日）表示，經葵青警區重案組第二隊人員進一步調查後，被捕男子已於去年9月5日被暫控三項非禮罪、一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及一項製作及管有兒童色情物品罪，案件將於下周二（23日）在西九龍裁判法院提堂。警方指，被捕男子一直還押懲教署看管。據警方調查，相信被捕男子涉及多宗於去年5月及7月在葵涌區、黃大仙區及深水埗區的同類型案件，並留意到有關影片曾被流傳。

警方重申，發布兒童色情物品，一經定罪，最高可判罰款200萬元及監禁8年；而管有兒童色情物品，最高刑罰是罰款100萬元及監禁5年，市民切勿以身試法。