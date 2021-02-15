網傳蘇屋邨孌童色魔性侵女童影片　街坊﹕邨內小童經常單獨玩樂

撰文： 王譯揚 朱雅霜 最後更新日期： 2021-02-15 20:38

近日網上流傳懷疑在深水埗蘇屋邨拍攝的性侵影片，片中有人尾隨踩滑板車的女童，更攝得男子向女童作性侵行為，片段內容裸露，令人極之不安。據悉警方知悉片段後主動作出調查，初步相信影片屬於去年一宗案件，被捕男子至少涉及4宗案件。《香港01》記者今日（15日）到蘇屋邨視察，發現影片中部份地點有閉路電視鏡頭。有家長指邨內不少兒童單獨玩樂，擔心因此引人犯罪，希望邨內保安加強巡邏及加裝更多閉路電視。臨床心理學家則指，家長可留意子女是否有異樣，例如發惡夢、情緒低落、成績下滑等，並強調不應讓兒童長時間單獨外出。

蘇屋邨家長黃太表示，涉事邨內花園經常有小童單獨玩耍，家長甚少陪同左右，疑因此易招人犯罪。她指自己向來會陪同兒子，今次事件後亦會多加留意。她續指，雖然邨內首次發生此類事件，但附近的保安道遊樂場女廁曾有人偷窺女士小便，治安有待改善，故區內居民設有群組互相通訊，交流最新消息，以提高警惕。屋邨近日換了保安公司，保安性有所提高，而且邨內有不少閉路電視，但屋邨幅員廣大，四通八達，她希望保安公司在暗角加裝閉路電視及加緊巡邏。

陳太亦表示，邨內不少父母沒有陪同小童，任由他們無人看管外出玩樂，「父母點解可以放心佢哋自己周圍走」。知悉今次事件後，她會更寸步不離看管子女。

深水埗區議員何坤洲則指，過去數個月未有收到街坊求助，他曾向警方查詢，警方亦指沒有接獲報案。根據影片，他指部份片段懷疑是在邨內停車場拍攝。

臨床心理學家鄒凱詩表示，性侵是犯法行為，兒童在被騙、威迫的情況下被性侵，造成一生的心理陰影，出現抑鬱、焦慮及創傷後遺症，認為自己是「次貨」，自信心低下，難以信任別人，倘加害者是其信任的人例如親戚，影響會更為嚴重。受害者的性觀念或會被扭曲，難以發展正常的性關係、過正常的生活，甚至會成為性工作者，不能建立健康的家庭。

兒童受到性侵後未必懂得向家長傾訴。鄒凱詩提醒，家長可留意子女是否有異樣，例如變得「驚青」、經常發惡夢、情緒低落、成績下滑、乖巧變反叛，看到某些人士時反應大，包括鄰居及親戚等。她強調，家長不應獨留未成年人士在家，以及讓兒童長時間單獨外出。

鄒凱詩指出，倘子女受到性侵，家長應盡早帶他們見心理學家進行評估及治療，她指出，有人及至30至40歲才求醫，多年來因事件感不開心，甚至可能出現自殺念頭。