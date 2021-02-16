【珍惜生命】債台高築　銀行男經理銅鑼灣墮樓亡

年初五（2月16日）凌晨近3時，一名男子由銅鑼灣軒尼詩道459至461號一大廈高處墮下，倒臥後巷位置。救援人員接報趕抵，證實事主已明顯死亡。由於部分殘肢跌於平台上，消防員需攀梯登上平台清理。警方證實，死者姓梁（59歲），相信他由天台墮樓，並檢獲遺書，獲悉事主受金錢問題困擾，稍後會驗屍確定死因。

消息稱，事主於灣仔一間銀行任職經理，與前妻育有一名兒子，離異後獨自租住上址一劏房。梁男近年疑投資失利，債台高築，先後按兩層樓套現，甚至身兼兩職，另覓洗碗工幫補，卻一直無法清債，至今仍有逾百萬元債務未還，多次被追數。事發前，他與朋友宵夜後回家，並以WhatsApp向友人傳送遺書透露死念，友人雖立即報警及趕至上址，惜最終事與願違。