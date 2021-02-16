年初一數十輛車火炭狂飆　警扣查兩非法改裝私家車　兩車主助查

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-16 21:05

警方追查年初一（12日）火炭非法賽車案件有突破，扣查2輛涉案懷疑非法改裝私家車，2名車主正協助警方調查。警方表示調查仍在進行中，不排除稍後向其他涉案司機採取檢控行動。

事發於大年初（12日）凌晨時分，火炭路有數十輛私家車疑非法賽車，車隊左穿右插及切線爬頭，更無視附近有警車出沒，又燃放煙花作起步信號，過程更被人拍攝及放上網，片段曝光後網民嘩然。

車隊邊行邊放煙花，火光四濺，冒出白煙，有部份煙花更在地面及擋風玻璃前爆開。（網民Michael Ming片段）

新界南總區交通部跟進追查後，今晨（16日）在葵青葵盛東邨及沙田美林邨尋獲其中2部相信與事件有關的私家車。該2部車輛因涉嫌非法改裝已被扣留作進一步檢驗，而2名分別32歲及57歲男車主則現正協助警方調查。

根據警方提供圖片，2部扣查車輛分別是白色Type R以及橙色本田。2部車與當日片段曾出現其中2部車輛同款。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛乃嚴重罪行，根據《道路交通條例》，如被定罪，最高可判罰款25,000元及監禁3年，取消駕駛資格至少兩年以及強制進行駕駛改進課程。警方指十分重視保障道路安全，會繼續加強執法，打擊車輛超速及違反交通規例的相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。