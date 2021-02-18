安心出行│中年男擬進彩雲邨麥當勞拒裝APP　職員阻止被打傷

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-02-18 08:04

牛池灣麥當勞發生襲擊案。清晨6時許，據報一名男子，擬進入彩雲邨商場的麥當勞餐廳時，被職員要求掃瞄裝有政府「安心出行」智能電話二維碼程式，惟對方拒絕安裝該程式、亦不肯留下聯絡方法，但卻又強行進入餐廳，遭到職員阻止。雙方一度發生爭執，期間有人用手襲擊麥當勞職員，並且逃去。其他職員見狀代為報案，警方到場調查，暫列作「襲擊及有人受傷」跟進，正追查疑人下落。據知在逃男子年約50餘歲，而受傷的20餘歲男職員，左額受傷，事後由救護車送院。

港府宣布，全港食肆於今日（18日）起，餐飲業務負責人須確保使用者在進入「處所」前，利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天。如依此方法，此食肆會被列為「類別A」，即同一桌可由最多坐2人、增至最多坐4人，但客人數目仍然不得超過該處所通常座位數目的一半；此外，A類食肆的堂食時間可延至晚上9時59分。

但如不採取上述兩項新增措施的食肆，則會被歸為「類別B」，堂食時間依舊直至下午5時59分為止。外賣不受限制；而同一桌最多亦維持只可坐2人。

至於參加「安心出行」的食肆，負責人須在處所入口或當眼的位置展示載有「安心出行」場所二維碼的海報，該展示位置必須在任何時間都不受阻擋以方便進入餐飲處所的人士利用手機掃描有關二維碼，而海報圖像的尺寸不得小於210 x 297mm（A4尺寸）。

涉事的麥當勞餐廳，門外及每張餐桌旁邊均貼有「安心出行」二維碼，而門口位置亦放有一個箱，用以收集顧客的聯絡資料。