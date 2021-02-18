奪命車禍｜死者任貨櫃碼頭「機手」　入工會為同行發聲　工友心痛

撰文： 黎靜珊 馮國良 黃廸雯 最後更新日期： 2021-02-18 20:07

昨日（17日）深夜11時半，葵涌貨櫃碼頭南路發生奪命車禍，53歲鐵騎士張建厦下班後駕駛電單車，途至貨櫃碼頭南路三號迴旋處對開時，被一輛百佳運貨車捲入車底，重傷不治。死者生前任職貨櫃碼頭公司「機手」逾20年，其所屬公司香港國際貨櫃碼頭表示，對其離世的消息深感哀痛，已聯絡其家人提供協助。 有認識張建厦多年的工友透露，張生前積極為工友爭取權益，更加入勞聯旗下工會為工友發聲，「碼頭界已經無呢啲人，我哋真係好心痛！」不少工友得悉其死訊後，主動提出為他處理身後事。惟他們指公司及工會事後未有主動聯絡他們，認為「有啲過分」。

死者從事貨櫃碼頭工作逾27年 積極為工友發聲

喪生電單車司機張建厦53歲，香港國際貨櫃碼頭回覆《香港01》表示張1994年入職，已於公司工作27年，對於他離世的消息深感哀痛，並已與他家人聯絡，提供所需的協助。

與死者認識數十年的工友翁先生表示，張建廈人稱「臣王」，於葵涌貨櫃碼頭任職「機手」多年，負責操控「龍門架吊機」。他讚賞張建廈生前熱心幫助工友，多年來與工友關係良好，「佢幫我哋同高層爭取好多嘢，如機手問題、安排更數，碼頭界已經無呢啲人，真係好心痛！」。他指死者去年更加入勞聯工會旗下一工會，希望為工友發聲，「我哋同高層講人哋未必彩你，佢入工會幫我哋講。」

與第二任妻再婚原計劃辦喜酒 惜天人相隔

他指昨日張建廈返夜班，事發時正下班，不少工友得悉對方因車禍離世，感到非常心痛，惟他指死者所屬公司及勞聯工會事後未有聯絡他們，斥「有啲過分」，目前一眾工友會幫忙處理其身後事。

翁先生又透露，「臣王」與前妻育有子女，去年初與第二任妻子再婚，屬兩家庭經濟之柱。「臣王」原計劃與一眾兄弟食飯慶祝再婚，惟受疫情影響需延期，豈料遇上車禍，翁先生亦不禁歎氣。《香港01》記者今午到張寓所探訪，相信是張建厦遺孀的女子應門，她雙眼通紅，對意外不欲多提。

電單車司機被困貨車底，救援人員到場協助將傷者救出送院。(陳永武攝)

事發於昨日（17日）深夜11時半左右，一輛綿羊仔電單車及一輛百佳中型貨車，各自沿貨櫃碼頭南路往葵涌方向行駛，途至三號迴旋處對開時，兩車突然發生碰撞，期間電單車男司機被捲入貨車底，復遭貨車尾輪輾過，昏迷不醒被夾在尾輪。電單車衝前約10米始停下，貨車司機見狀大驚報案求助。

消防員及救護員到場，爬入車底為傷者進行急救，同時用工具協助傷者脫困，坍塌搜救隊人員亦奉召到場提供協助。直至11時45分左右，傷者終被救出，他頭部及身體嚴重受傷，昏迷由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，延至今日（18日）凌晨零時許證實不治。車禍現場遺下大量血漬、及一個頭盔。

中型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。案件由新界南總區交通部特別調查隊接手調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。