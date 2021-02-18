奪命車禍｜死者服務貨櫃碼頭公司HIT 27年　遺孀悲痛雙眼通紅

撰文： 黎靜珊 馮國良 最後更新日期： 2021-02-18 15:52

葵涌貨櫃碼頭南路奪命車禍，53歲鐵騎士在意外中喪生。死者張建厦自1994起於香港國際貨櫃碼頭任職，服務27年，事發時正值休班。他昨日（17日）深夜11時半沿貨櫃碼頭南路往葵涌方向行駛，途至三號迴旋處對開時，與一輛百佳運貨車碰撞，然後被捲入貨車底，送院搶救後不治。《香港01》記者登門造訪，張家被陰霾濃罩，遺孀雙眼通紅，對意外不欲多提。

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喪生電單車司機張建厦53歲，香港國際貨櫃碼頭回覆《香港01》表示張1994年入職，已於公司工作27 年，對於他離世的消息深感哀痛，並已與他家人聯絡，提供所需的協助。《香港01》記者登門造訪，相信是張建厦遺孀的女子應門，她雙眼通紅，對意外不欲多提。

死者服務貨櫃碼頭公司HIT 27年

事發於昨日（17日）深夜11時半左右，一輛綿羊仔電單車及一輛百佳中型貨車，各自沿貨櫃碼頭南路往葵涌方向行駛，途至三號迴旋處對開時，兩車突然發生碰撞，期間電單車男司機被捲入貨車底，復遭貨車尾輪輾過，昏迷不醒被夾在尾輪。電單車衝前約10米始停下，貨車司機見狀大驚報案求助。

消防員及救護員到場，爬入車底為傷者進行急救，同時用工具協助傷者脫困，坍塌搜救隊人員亦奉召到場提供協助。直至11時45分左右，傷者終被救出，他頭部及身體嚴重受傷，昏迷由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，延至今日（18日）凌晨零時許證實不治。車禍現場遺下大量血漬、及一個頭盔。

中型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。案件由新界南總區交通部特別調查隊接手調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。