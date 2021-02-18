持垃圾鏟扑傷清潔工頭　46歲狂徒落網　八旬麥婆婆感放心

深水埗鴨寮街公廁昨日（17日），81歲清潔女工遭狂徒用狂扑。今日（18日）下午約1時，警員於深水埗區以涉嫌普通襲擊罪，拘捕一名46歲姓吳本地女子。該名被捕女子清醒，被送往明愛醫院接受檢查。據了解，她為精神錯亂人士。

至今午，遇襲受傷的81歲麥婆婆向《香港01》稱，早上她曾到警署落口供，知悉女狂徒被繩之以法，麥稱感到放心、再次感謝大眾的關心。早前麥婆婆親述事件，指施襲者為公廁「常客」，疑有精神問題，平時兩人仍會寒喧數句，昨日對方一反常態襲擊她，麥指對方推她落地，「佢用垃圾鏟扑我，扑到個鏟五馬分屍！」