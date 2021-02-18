變賣約1噸來歷不明黃金獲款3.4億元　海關拘一男子涉洗黑錢

撰文： 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-18 16:39

海關搗破一宗變賣不明來歷黃金以進行洗黑錢的案件，涉及約一噸黃金，總值3億4千萬元，一名33歲男子被捕，海關今日（18日）正式落案起訴被捕男子，涉嫌兩項洗黑錢罪，案件將於2月23日在粉嶺裁判法院提堂。是次案件為海關首次以「洗黑錢」罪名成功起訴「從處理變賣黃金得益」的洗黑錢案件。

海關財富調查課高級調查主任陳淑楓稱，被捕的33歲本地男子，涉嫌於2016年7月至11月期間，將約1噸來歷不明的黃金分批變賣，再將變賣黃金的得益存入其名下的兩間公司戶口，進行洗黑錢活動，當中涉及金額約3億4千萬元。

海關人員於2016年展開財富調查，發現被捕男子名下的兩間公司銀行戶口，在短短的4個月內，有超過60多宗的大額存款，每次均以美元結算，最大一宗為170萬美元。每次款項存入戶口後，均會於短時間內轉帳方式提走，由於銀行戶口存款與男子職業不符，他亦沒有合理理由解釋存款來源，海關人員懷疑他進行洗黑錢活動。2017年12月海關拘捕該名男子。被捕男子報稱為運輸司機，每月平均收入約8500元。

海關經深入調查銀行戶口交易及資金去向，發現相關大額存款由本地一間經營黃金、貴金屬買賣的公司轉入，追查發現男子於2016年分批將不明來歷的黃金分批變賣。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。