華大基因16假陽性檢測個案　消息指一員工涉搖樣本樽被捕

撰文： 鄧栢良 郭倩雯 最後更新日期： 2021-02-19 12:20

食衛局指負責營運多個社區檢測中心的私營機構華大基因，由1月底至2月初，經衞生署覆檢其中三天的檢測樣本個案後，發現有16個初步陽性樣本，全部均為陰性。華大基因解釋發生錯誤的原因可能是人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染。 消息指警方拘捕一名在華大基因化驗室工作的男子，閉路電視拍攝到他疑「搖樽」干擾檢測樣本，涉嫌刑事毀壞被捕。警方將於中午12時召開記者會，《香港01》屆時會直播。

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧交代案情指， 警方於2月18日接獲大埔工業村一間私營新冠病毒化驗所報案指，懷疑化驗所內一名員工，在2月9日及11日分別3次故意搖晃病毒化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，令到檢測結果受影響。化驗所經過內部調查，初步排除係機器、環境及測試器具的問題，相信檢測結果受人為因素影響。

大埔警區重案組第一隊接報後，透過調查、搜證同情報分析，並於接獲報案當日，以涉嫌「刑事毁壞」拘捕一名24歲男子，現正被警方扣留調查。被捕男子於2020年11月入職，擔任化驗室助理，犯案時他正在上班。而警方初步調查發現，案件只涉及被捕者一人，未有其他化驗所人員涉案。

警方會全方位調查被捕人士的犯案動機，積極搜證。警方亦會透過果斷同主動執法，嚴厲打擊影響公眾健康及市民信心的非法行為，保障市民安全。

警方指，政府整個新冠病毒測試的機制內均有覆檢制度，並由衛生署把關，確保所有病毒檢測結果都是正確。而涉事私營病毒檢測初步陽性結果，均經過衛生署即時覆核。

本年1月29日、2月1日及2月2日由華大基因檢測並判斷為呈初步陽性反應的樣本，經衞生署公共衞生化驗服務處在1月尾和2月初覆檢後，發現有16個樣本最終結果呈陰性，其後再經醫院管理局安排重新採集樣本並進一步測試後，相關個案結果亦呈陰性。華大基因指已即時就事件展開內部調查，並將事件呈報有關部門，亦會為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。

消息指，警方拘捕1名華大基因化驗所男職員，指他本年2月9日及11日疑搖晃化驗所內深喉唾液樣本樽，干擾檢測結果。