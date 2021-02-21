上水馬會道密斗追撞貨車　六旬女乘客不治　司機涉危驚被捕

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-02-21 14:16

上水發生致命交通意外。今（21日）凌晨4時許，一輛密斗貨車沿馬會道行駛，駛至近百和路對開時，突然猛撼一輛重型貨車車尾，密斗貨車司機及女乘客被困。消防到場後將密斗貨車上2人救出，惟68歲女乘客昏迷送往北區醫院，經搶救後證實不治。密斗男司機受輕傷送院，其後被警方拘捕。重型貨車司機則沒有受傷。密斗貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃飛脫，警方正在調查事件原因。

輕型貨車猛撼重型貨車車尾，車上女乘客送院搶救後不治，警員正在現場調查。

警方表示今日（21日）凌晨約4時10分，一名59歲姓莫男子駕駛一輛密斗貨車沿馬會道往上水方向行駛時，現場消息稱，密斗沿上址一線行駛時，前方原來有一輛客貨車，至上水警署對開時，客貨車切線至二線時，密斗司機驚見前方有一輛重型貨車，但收掣未及，密斗直撞重型貨車車尾，車頭嚴重損毀，車上2人被困，司機負傷報警求助，而68歲姓馬女乘客身體多處受傷浴血昏迷。救援人員到場將2人救出，女事主昏迷被送往北區醫院救治，於上午5時29分證實死亡。密斗司機則手及腳部受傷，清醒被送院治理。

姓莫密斗司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正調查案件，正循車速，驚駛態度及機件等多方面追查意外肇因。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

輕型貨車猛撼重型貨車車尾，車上女乘客送院搶救後不治，警員正在現場調查。