CCTV直擊｜2賊撬閘闖深水埗海味店　偷6萬元燕窩、珍珠粉

撰文： 黎靜珊 陳永武 最後更新日期： 2021-02-23 10:19

深水埗海味店發生爆竊案，今（23日）凌晨5時許，基隆街363至365號一間海味店被賊人闖入。東主翻看閉路電視下發現，兩名賊人在凌晨4時半左右由正門闖入，偷去價值約6.2萬元的燕窩、珍珠粉，然後登上接應七人車逃去，犯案時間只有1分鐘。警方正調查事件，並追緝涉案人士。

▼▼閉路電視截圖▼▼

老闆曾先生表示，海味店開業1年多，保安系統健全包括閉路電視、電動閘門及捲閘鎖。他指，相信兩名年約50歲賊人於凌晨時分，撬爛捲閘鎖及電動閘門掣，闖入店內劫去燕窩、珍珠粉，價值約6.2萬元。曾稱，雖然有駁警鐘即時聯絡上警方，但賊人行動迅速，立即登上接應七人車逃去無蹤。

賊人將燕窩翻倒桌上 載入發泡膠箱再帶走

從閉路電視可見，兩名身穿深色衣物、頭戴鴨嘴帽及口罩的賊人準備1個發泡膠箱，先將燕窩翻倒在桌上，然後載入發泡膠箱帶走。離開期間1賊人回頭取走至少兩盒盒裝燕窩，另1賊人亦隨手偷走其他貨品，才出門登車離去。

警方表示，警員巡經上址時，發現海味店大閘被撬，內有搜掠過的痕跡，懷疑遭爆竊。經初步調查，相信兩名可疑男子劫去一批總值約6.2萬元的燕窩及珍珠粉末其後逃去。警方將案件列作爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊第７隊跟進，正追緝兩名男子。他們分別中等身材，身高約1.7米，案發時身穿深色上衣及深色褲，戴帽及口罩；以及瘦身材，身高約1.7米，案發時身穿深色上衣及深色褲，戴帽及口罩，暫未有人被捕。