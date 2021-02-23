葵涌強檢大廈婦人墮樓撼檢測車　反彈地面打中女途人　釀一死一傷

葵涌強檢大廈婦人墮樓撼檢測車，再反彈打中女途人！今日（23日）早上10時18分，警方接獲報案指，葵涌葵聯邨聯欣樓一名老婦由高處墮下。據知，墮樓老婦先撞向一輛停泊大廈外的「後備檢測車」的車頂，再反彈至地上，其間墮樓婦的手部打中到一名女途人的額頭。

墮樓老婦陷昏迷送仁濟醫院，經搶救後證實不治。至於被墮樓婦打中的女途人，她報稱肚部感到疼痛、清醒送院瑪嘉烈醫院治理；涉事的聯欣樓日前被政府納入強制檢測大廈，事發時不少居民在樓下排隊檢測，至於受傷的女途人亦居於邨內。事發後，現場有4名職員疑目睹事件受驚，要坐在一旁休息。警方將案件暫列有人墮樓處理，案件仍在調查。