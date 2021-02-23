葵涌強檢大廈婦人墮樓撼檢測車　反彈地面打中女途人　釀一死一傷

葵涌強檢大廈婦人墮樓撼檢測車，再反彈打中女途人！今日（23日）早上10時18分，警方接獲報案指，葵涌葵聯邨聯欣樓一名老婦由高處墮下。據知，墮樓老婦先撞向一輛停泊大廈外的「後備檢測車」的車頂，再反彈至地上，其間墮樓婦的手部打中到一名女途人的額頭。
墮樓老婦陷昏迷送仁濟醫院，經搶救後證實不治。至於被墮樓婦打中的女途人，她報稱肚部感到疼痛、清醒送院瑪嘉烈醫院治理；涉事的聯欣樓日前被政府納入強制檢測大廈，事發時不少居民在樓下排隊檢測，至於受傷的女途人亦居於邨內。事發後，現場有4名職員疑目睹事件受驚，要坐在一旁休息。警方將案件暫列有人墮樓處理，案件仍在調查。
據悉，涉事的聯欣樓正進行強制檢測，當時不少居民在樓下排隊檢測。墮樓老婦先撞向檢測車，再反彈至地上，其間碰撞到一名排隊女子，事件中有4名職員疑目睹事件受驚。
過去10年發生7宗「墮樓壓途人」案件，途人3死4傷：
翻查資料顯示，過去本港曾發生墮樓人士壓中途人的案件。連同今次事件，過去10年發生7宗墮樓壓中途人案件，7名受害者中釀成3死4傷。包括2019年9月，旺角通菜街一名30歲冷氣工失足墮地，壓傷一名女途人。冷氣工送院不治，至於女途人腳、盆骨受傷清醒送院。
另外2016年12月，銅鑼灣鬧市有搭棚男工人失足墮樓，其間壓中一名女途人。搭棚工經搶救後不治，至於女途人腳部受傷清醒送院；2012年3月，土瓜灣一名男子疑生意失敗墮樓，壓傷一名八旬男途人，釀成途人死亡、墮樓男重傷；同年4月，太古城一名女子墮樓時壓中一名路過的女傭，兩人均證實不治。
而在2010年12月，黃大仙下邨一名男子跳樓時，手部打中男途人面部，墮樓男當場死亡，男途人則墮地頭傷；同年2月，馬鞍山耀安邨一名七旬老婦晾衫時失足墮下，其間壓中一名中年過路婦，兩人證實死亡。
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