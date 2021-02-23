奪命工傷｜皇后山公屋地盤男工疑跌出「吊船」高處墮下　當場不治

皇后山公屋地盤發生奪命工業意外！今日（23日）早上11時37分，警方接報指，粉嶺皇后山前警察康樂中心一公屋地盤，一名39歲姓洪男子從高處墮下重傷，他昏迷不醒。救護員接報到場，證實事主當場不治。警方經初步調查，懷疑事主於上址一單位工作期間失足墮至平台，事件列工業意外。工業傷亡權益會表示對意外深感難過，會方幹事到地盤向死者家屬提供適切協助。

有地盤工人表示，事發時男事主疑獨自操作吊船及「唧玻璃膠」，當吊船駛到高空工作時男事主飛墮平台。據知，死者為鋁窗工人，由於34樓有做鋁窗痕跡，故懷疑他從34樓墮下。他與妻子育有2名現時就讀小學的女兒。翻查資料，皇后山警察康樂中心於1995正式啟用，2008年被納入香港政府勾地表中，現時上址正興建多幢公營房屋。