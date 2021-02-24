新春期間將軍澳海旁放煙花　30歲食肆酒牌持牌人涉案被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-24 16:13

年初四（2月15日）晚上約11時40分，警方接獲多名市民報案，指將軍澳至善街海旁有人懷疑非法燃放煙花。將軍澳警區特遣隊人員經深入調查，昨日（23日）在將軍澳區拘捕一名30歲姓馬本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險 」，被捕男子現正被扣留調查。

消息稱，被捕的馬男為食肆「泰COOL」的酒牌持牌人。警方昨日曾到該食肆調查，期間發現店內聘有一名持雙程證女職員，警員遂以「過期居留及非法勞工」拘捕女黑工，而食肆女負責人涉嫌「聘請非法勞工」被捕。

警方呼籲目擊者提供資料 將嚴厲打擊販賣及燃放花爆竹

警方指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方呼籲任何人如目擊案發經過或有其他資料，請致電3661-0816 或 6277-4500與將軍澳特遣隊聯絡。將軍澳警區留意到非法燃放煙花爆竹的地點接近民居，對市民安全和財產構成危險。有見及此，將軍澳警區人員會繼續嚴厲打擊非法儲存、販賣及燃放花爆竹等活動。

警方表示，根據香港法律第295章危險品條例第六條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。危險品（一般）規例第59條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。根據香港法律第228章簡易治罪條例第四（14）條，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險，可被罰款500元或入獄3個月。