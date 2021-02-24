CCTV直擊｜獨行男賊膠袋笠頭闖「北河同行」　擸刀撬收銀櫃偷銀頭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-24 13:41

向基層派飯、售賣廉價飯盒的食肆「北河同行」，今（24日）凌晨4時許遭獨行賊爆竊損失2,000元現金。今早北河同行老闆「明哥」陳灼明表示，閉路電視拍攝到獨行男賊頭笠透明膠袋，經由前門入內爆竊。據知，賊人更就地取材入廚房取刀、撬開櫃桶偷錢，之後將錢箱棄於天井，再經後門逃去，賊人離開時更脫下膠袋。事後明哥指，日後收舖他會帶走店內銀頭，並加強巡邏及店內保安措施。警方將案件列爆竊處理，正追緝涉案男賊。

CCTV直擊：獨行賊闖「北河同行」撬收銀櫃擸2千元

獨行男賊頭笠透明膠袋 爆開櫃桶偷2,000元銀頭

今日（24日）早上9時許明哥表示，他們翻查閉路電視片段揭發，該名獨行男賊頭笠透明膠袋，之後經前門入內爆竊。賊人爆開店內櫃桶，取去約2,000元銀頭。之後將錢箱放到天井，再經後門逃去無蹤。明哥續指，凌晨3時有員工回店舖開舖，其間拉閘一度離開，至約4時20分被賊人入內爆竊。他指日後加強巡視，以及收舖會帶走店內銀頭。

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警方指，接獲一名68歲姓陳男負責人報案，指其店舖被爆竊。初步點算損失約2,000元。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。涉案男子身高約1.7米，案發時身穿黑色外套、淺色褲、戴口罩及攜有白色斜孭袋。