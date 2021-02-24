深宵走私千萬元加熱煙　貨車超重遭載查逃走9公里　警拘一男子

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-02-24 17:13

不法份子趁農暦新年剛完結，物流業尚未完全恢復，打算走私圖利。今日（24日）凌晨，兩男駕駛載貨超重的貨車，趁夜晚天色昏暗，走私360萬支加熱煙及香煙，豈知遇到警方截查，逃走約9公里後棄車而逃。45歲姓朱司機當場被捕，男乘客則逃脫。香港海關指，貨車上載有大批加熱煙的煙彈。消息稱，貨車載有約110萬支香煙及250萬個加熱煙煙彈，估計市值約1000萬元，應課稅值約690萬元。警方及海關下午交代案情時指，案件仍在調查中，不排除更有人被捕

新界北總區交通部執行及管制組徐永麟總督察交代案情指，今日（24日）凌晨零時30分，新界北總區交通部人員在落馬洲粉嶺公路往元朗方向近新田交滙處附近巡邏期間，發現一輛5.5噸輕型貨車。當時貨車以較慢的車速行駛，人員觀察到貨車的車轆受壓，懷疑貨車載貨超重。

人員遂上前截停貨車，惟貨車司機無視警員指示，反而嘗試逃走。警員於是尾隨貨車，同時要求支援，該貨車以最高時速約90公里行駛，沿新田交滙處，駛至古洞路、青山公路再折返新田公路元朗方向，警員追截9公里後，最終在新田公路近錦繡迴旋處附近成功截停貨車。貨車司機及一名男乘客立即棄車而逃。警員徒步追截大約300米將司機制服，惟男乘客則不知去向。

新界北總區交通部執行及管制組徐永麟總督察（左）及香港海關稅收罪案調查科第一組陳寶田署理高級調查主任（右）。（馮國良攝）

警方初步調查發現貨車上載有約360萬支市值逾千萬港元的未完稅香煙。涉案貨車被送往秤車站檢查重量，發現貨車連貨總重量8.83噸，即是超重3.33噸。警方將該名45歲中國籍男司機拘捕，他涉嫌「危險駕駛」、「載貨超重」、「管有應貨稅品」、「沒有遵從警務人員指示」等4項罪行拘捕，並帶往落馬洲警署作進一步調查。

香港海關稅收罪案調查科第一組陳寶田署理高級調查主任指，案件現交由稅收罪案調查科接手調查，案中共檢獲250萬懷疑未完稅的加熱煙、110萬懷疑未完稅的香煙，總市值約1000萬港元，應課稅值約690萬港元。 初步調查發現，不法份子利用夜晚天色昏暗的環境，加大執法人員偵緝的難度。而農曆新年假期剛完結，物流業未完全恢復，導致私煙供應短缺，不法份子於是鋌而走險一次過運送大量私煙。而行動中檢獲的未完稅加熱煙數量是近四年來最大案宗。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。