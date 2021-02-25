葵涌兇殺案｜70歲死者頭部多處刀傷　負傷叫醒女兒報警

撰文： 蔡正邦 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-25 11:24

葵涌殺夫兇殺案，今（25日）早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。據了解72歲姓劉疑兇，患有抑鬱症及精神病超過30年，凌晨4時許突然持刀襲擊70歲丈夫頭部，造成多處刀傷，最長一處刀傷長達10厘米。事發後，男事主頭部大量流血，負傷叫醒睡夢中的女兒報警，其後與妻子一同送院，惜搶救無效延至凌晨5時40分不治。

葵涌殺夫兇殺案，今（25日）早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。（蔡正邦攝）

葵涌發生妻子涉斬殺丈夫案，事發於今日（25日）凌晨4時許，一名40餘歲女子報案，指其母親在麗瑤邨貴瑤樓寓所內，用刀襲擊其父親。70歲男事主頭部受傷昏迷，經急救後再送往瑪嘉烈醫院搶救。涉嫌斬人的72歲妻子自己亦有受傷，她當場被捕，事後由另一輛救護車送院，抵院時黑布蒙頭。

早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。據了解72歲姓劉疑兇，患有抑鬱症及精神分裂症超過30年，凌晨4時許突然持刀襲擊70歲丈夫頭部，造成6處刀傷，最長一處刀傷長達10厘米。事發後，男事主頭部大量流血，負傷叫醒睡夢中的女兒報警，其後與妻子一同送院，惜搶救無效延至凌晨5時40分不治。