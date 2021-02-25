盜用他人信用卡購消費券　買茅台Macallan轉售圖利　3男1女被捕

撰文： 朱雅霜 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-25 20:16

犯罪集團透過通訊軟件向其他不法分子購入他人信用卡資料，再盜用資料於網上平台購買電子消費券，再到酒舖兌換中、西名酒包括貴洲茅台酒及蘇格蘭威士忌Macallan，並低價轉售圖利。警方經調查後，昨日（23日）展開埋伏，於港島多區拘捕3男1女，涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」，檢獲30萬元現金及大量名酒。警方相信已成功瓦解該犯罪集團。

警方拘捕盜用信用卡集團三男一女，檢獲30萬元現金及大量名酒，包括麥卡倫威士己及貴洲茅台酒等。（余睿菁攝）

西區警區刑事部調查發現，有人於網上放售他人信用卡資料，今年初有犯罪集團透過通訊軟件購入相關資料，其後於一個本地網上平台購買電子消費券，再用作奢侈消費，包括購買大量貴價名酒，再轉售圖利。警方發現疑犯通常會於消費券中指定商戶消費，並活躍於灣仔一帶。警方昨日展開埋伏行動，趁一名疑犯在灣仔區一間酒舖買酒時進行拘捕，其後再於港島多處拘捕其他三人。

被捕3男1女年齡介乎26至40歲，涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」，當中包括骨幹成員，2人為情侶，另外2人為親戚關係，分別報稱無業及任職汽車維修技工。行動中，警方檢獲30萬元現金及大量名酒，包括著名的蘇格蘭品牌Macallan（麥卡倫）釀製18年威士忌，以及貴州茅台酒。

西區重案組第2隊葉雋熙高級督察表示， 犯罪集團組織嚴密，有人負責盜用他人信用卡購買消費券和名酒，其餘則負責一條龍接管及以低於市價轉售名酒圖利，過程中以車輛及住宅單位儲存贓物。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民在使用信用卡進行電子交易及在網上購物時，要加倍留神，保護好自己的個人資料，包括信用卡資料。另外亦應定期檢查信用卡賬單，及時報告任何可疑交易。 商舖應該採取措施加強客戶付款的交易認證，確保付款人就是持卡人，以防不法之徒有機可乘。