秘魯運提子貨櫃藏1.26億元可卡因　海關稱「博大霧」　拘貨物代理

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-26 13:14

有販毒集團趁南美提子當造的時節，將大批磚裝可卡因毒品擺放在載有提子的冷凍貨櫃內，由秘魯運往香港，估計經陸路再運往內地。海關形容今次販毒集團的偷運手法毫無掩飾，純粹「搏大霧」，因毒品直接擺放在貨櫃門邊。行動中，海關人員檢獲80公80公斤懷疑可卡因，市值約1.26億港元，並拘捕一名53歲男子，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

海關人員打開櫃門，已發現有兩個粗糙的尼龍袋，內藏67個磚裝物體。（黃偉民攝）

海關毒品調查課監督李嘉明交代案情指，香港海關早前與南美執法機關交流情報，得悉有販毒集團利用水果及冷凍貨櫃作掩飾，從南美偷運毒品至亞洲地區。海關應因情況，透過情報分析及風險管理，鎖定這一類高風險貨櫃作徹底檢查。今年2月23日，海關人員鎖定其中一個報稱載有提子的貨櫃，並使用大型X光機檢查，發現有可疑影像，懷疑有違禁物品擺放在貨櫃門邊。

李嘉明形容，今次毒販的偷運手法，毫無掩飾，純粹「博大霧」。海關人員打開櫃門，已發現有兩個粗糙的尼龍袋，內藏67個磚裝物體，估計是方便毒販在短時間內提取毒品。經初步檢查，相信磚裝物體是懷疑可卡因，重量約80公斤，總市值約1.26億港元。海關估計販毒集團以為執法人員檢查冷凍貨櫃的成本及難度較高，故趁南美洲提子當造的時節，將毒品擺放在凍櫃內，以減低被執法人員揀選的機會。而販毒集團亦利用多重防水物料包裝毒品，以發揮防水防潮的作用。行動中，海關拘捕一名53歲男子，報稱是貨運代理，案件仍在調查中，不排除有更有人士被捕。

李嘉明續指，販毒集團今次利用極迂迴的路線避開人員偵查，這批毒品先由秘魯寄出，途經釜山、厄瓜多爾、高雄、蛇口等多個港口再抵達，相信會再經陸路運往內地，但不排除有毒販趁貨櫃停留在港的時候，再將毒品偷運入境。

販毒集團今次利用極迂迴的路線避開人員偵查，這批毒品先由秘魯寄出，途經釜山、厄瓜多爾、高雄、蛇口等多個港口再抵港。（黃偉民攝）

2020年香港海關總共檢獲了3.5噸毒品，當中機場檢獲的毒品佔全年檢獲總數量的8成。除了空運途徑，近期海關留意到販毒集團利用海路走私大量毒品入境，例如2020年5月海關在海運貨櫃檢獲217公斤可卡因，市值2.46億元，亦是海關首次發現有人利用飛機引擎偷運毒品到香港。

另外2020年10月，海關在一個報稱載有水泥的海運貨櫃中，檢獲500公斤冰毒，市值約3億元，是海關破獲歷來最大宗冰毒案。而走私可卡因的趨勢亦有上升，2020年海關總共檢獲949公斤可卡因，比2019年的628公斤相比，數量上升51%，海關預期市場對可卡因需求大。