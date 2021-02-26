保溫箱、劏房尼龍袋藏$3600萬K仔及霹靂可卡因　2男荃灣被捕

撰文： 魯嘉裕 陳康智 王譯揚 最後更新日期： 2021-02-26 22:11

警方於荃灣拘捕兩名年齡23及25歲涉嫌販運危險藥物男子，於一個保溫箱及一間劏房單位的2個尼龍袋內共檢獲市值約3600萬的氯胺胴（K仔）及少量霹靂可卡因，並搜獲大批包裝工具。

警方展示證物包括毒品、包裝工具及電子磅等。（陳康智攝）

警方毒品調查科高級督察黃知雯表示，毒品調查科根據情報分析，於昨日（25日）晚上，於荃灣大壩街地下截查兩名男子，其中一名男子當時打開車尾箱，讓另一名男子放入一個保溫箱，警員在該保溫箱檢獲約5公斤懷疑氯胺胴、少量霹靂可卡因及包裝工具，其後，人員經調查後，於河背街一個劏房單位內，再檢獲總共約56公斤懷疑氯胺胴及包裝工具，兩名被捕男子分別25歲姓江及23歲姓王，因涉嫌「販運危險藥物」被捕及正扣查，明日將於九龍城裁判法院提堂。

警方在行動中總共檢獲約62公斤懷疑氯胺胴及少量霹靂可卡因，市值約3600萬元。黃知雯又指，該單位內發現的氯胺胴，以2個大型尼龍袋包裝，疑似雜糧及未開封，另外現場有20多個可再封膠袋，每袋有數百克氯胺銅，估計集團已將部分氯胺銅分拆好準備作出售。警方會繼續調查毒品來源地及販毒集團運作模式，不排除會有更多人被捕。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。