警搗葵涌唐樓麻將檔　拘30人兼票控違限聚令

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-02-26 23:57

葵青警區今（26日）展開「犁庭掃穴」打擊非法賭檔以及違反限聚令行動，於3個經營麻將賭檔的唐樓單位拘捕30人，包括4名主持及26名賭客。

警方檢獲10張電動麻將枱、20副麻將，及約5000元現金。（陳浩然攝）

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧指，葵青警區根據線報以及深入調查，鎖定3個位於葵涌區唐樓單位，懷疑有人經營非法賭檔以及參與非法賭博。該組人員聯同特別職務隊人員於下午約4時突擊搜查3個目標單位，發現10男20女，年齡介乎35至78歲，正在進行麻雀賭博，經過調查過後，警員拘捕3男1女，涉嫌經營非法賭場，場內另外26人（7男19女）涉嫌非法賭博被捕，並違反預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例第599 G被票控。

行動中警方檢獲大量賭具及現金，包括10張電動麻將枱、20副麻將，及約5000元現金。陳尚澧指，3個涉案單位約200至300呎，經營約1至2個月。

陳尚澧指根據賭博條例，任何人非法經營賭場，最高可被罰款50萬元及監禁7年，任何人參與非法賭博最高可被罰款5萬元及監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。警方並呼籲市民顧己及人，減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在社區所傳播的風險。