國安法｜鄺俊宇獲保釋暫未被起訴　哽咽望市民支持民主派

撰文： 陳康智 林振華 最後更新日期： 2021-02-28 17:18

警方國安處於本年1月拘捕55名組織或參與去年民主派初選被捕的人士，相關人士今午陸續到警署報到。警方其後落案控告47人一項串謀顛覆國家政權罪，另外8名有份參與或組織初選的民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里則未被起訴。 鄺俊宇今午4時許於天水圍警署獲准保釋後，哽咽表示現時心情十分沉重及心痛，惟律師表示他不能就案情作評論，希望每一位香港市民「係風雨飄搖下撐住每一位民主派人士」，並指現時「形勢愈來愈艱難」。

鄺俊宇獲保釋暫未被起訴。（林振華攝）

民主派初選47人被起訴串謀顛覆國家政權罪。（香港01製圖）

另外，戴耀廷代表律師何俊仁約下午4時40分步出馬鞍山警署，說國安署人員提出的控罪書，控告戴與其餘主要參與、策劃初選的40多人，涉串謀顛覆國家政權罪，濫用立法會的程序，包括無差別否決財政預算案、逼使行政長官辭職、解散立法會，及一同策劃、組織行動等，明早9時半於西九龍法院提堂，戴耀廷稍後將被送往沙田警署。

他認為，有讀法律的人亦難以理解，為何會構成相關罪行，直言立法會程序在基本法中，寫得很清楚，授予議員制衡行政機關、長官，而相關做法可由議員商量，認為關鍵點在於何為濫用，控方稍後或提出更多證供。何又指，戴耀廷早有心理準備，故今日亦平靜面對。



警方今日（28日）下午以串謀顛覆國家政權罪起訴47名於今年１月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。 所有上述人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。