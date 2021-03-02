標靶藥無效　22歲男學生血癌復發　眾籌300萬試CAR-T新療法

撰文： 陳諾希 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-02 13:26

22歲梁碩銘於3年前發現患有急性淋巴細胞白血病（俗稱血癌）。其母校中華聖潔會靈風中學校友會於上月28日，在fb出帖文指，梁碩銘不幸地在去年11月復發，需要立即住院接受治療，被迫暫停學業。醫生建議他考慮使用一種新型的細胞療法CAR-T，惟醫藥費需約300萬港元。由於碩銘的父親因疫情失業，校友會呼籲社會各界伸出援手，助他對抗癌魔。

梁碩銘2016年在中華聖潔會靈風中學畢業，他在19歲首次發現患有急性淋巴細胞白血病（俗稱血癌），不幸地在去年11月復發，需要立即住院接受治療，被迫將學業暫停。

標靶藥未能控制病變

復發後，醫生原計劃讓梁碩銘接受化療（FLAG-IDA），把體內的癌細胞清除，其後便可進行骨髓移植，但成效不彰，於是改為接受標靶藥物治療（BLINATUMOMAB）。 經過一個月治療，梁滿心歡喜找到一位合適的捐髓者，豈料用藥後再抽取骨髓化驗，發現骨髓內有更大部份是癌細胞，即標靶藥物未能控制病變，故未能進行骨髓移植。

醫生建議他考慮使用一種未納入醫管局藥物名冊的新型細胞療法「CAR-T」。惟CAR-T的藥費高昂，達300萬港元。據悉，梁碩銘的父母離異，原任職物流司機的梁父，受疫情影響已失業一時，負擔不到昂貴的治療開支，所以家人希望能各界伸出援手，幫助眾籌藥費。

校友會於帖文提到，一直有教職員與梁碩銘聯絡，呼籲各位「幫一幫呢個師弟」。帖文亦貼出梁碩銘的滙豐銀行戶口號碼、轉數快識別碼及Payme二維碼，希望各位踴躍捐助。而帖文發出約一天，梁碩銘指其Payme戶口收款已達上限30萬，所以希望熱心人士能以轉數快或銀行過數捐款。

（資料圖片）

區議員：梁表現勇敢，會繼續對抗病魔

大埔區議員何偉霖昨日曾探望梁碩銘，他向《香港01》表示，梁碩銘情況虛弱，面色蒼白，但意識清晰，說話有組織。他指，碩銘是一名學生，中學時因病發時停學兩年，病癒後繼續上學，惜今再度復發，但碩銘表現勇敢，會繼續對抗病魔。何又指，碩銘與外婆同住，父親近來因疫情失業，經濟拮据。

沙排運動員曾接受「CAR-T」療法 成功抗癌

沙排運動員劉梓浩在2018年確診患上血癌，經治療後2019年康復。他早前血癌復發，醫生建議他採用免疫治療的CAR-T細胞治療，在眾籌後籌獲250萬元治療費治病。

劉梓浩早前出席記者會，公開感謝眾籌醫藥費給他的所有市民，他形容回輸過程僅數分鐘，而且沒有任何不適，故他過程中仍能與醫護談笑風生。目前他已出院3個月，疫情下未敢外出太多，有在家做運動，但坦言未有計劃復出，日後或會轉跑道擔任導師，培訓青年參加亞運，希望他們為自己圓夢。