竹園南邨老翁徒手拔野鴿毛　目擊者：隻雀仔仲識郁

撰文： 黃廸雯 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-02 21:04

黃大仙發生懷疑虐鴿事件。竹園南邨一名老翁拿著一隻灰色的野鴿，徒手拔去其身上羽毛，行為極為殘忍。目擊者陳小姐表示，今日下班回家途經秀園樓對開時，看到一名老翁捉了一隻雀，但該雀沒有飛起，估計牠可能受傷，「阿伯摸來摸去，突然間開始抆毛。」陳小姐指當時馬上喝止老翁，惟對方未有理會。陳小姐稱「隻雀仔仲識郁，未死！」，坦言事件好殘忍，遂拍片作記錄並上載到社交平台。不少網民看到有關片段後大呼「變態」、「人渣」。 警方表示，今（2日）傍晚6時許，接獲一名保安報案，指一名老翁拿著一隻野鴿，刑事調查隊接手調查事件，暫未有人被捕。

現場竹園南邨秀園樓、竹園郵政局對開一花圃，警員到場拉起封鎖線。花圃附近地上遺下一堆黑白色羽毛。現場一名目擊者表示，事發時有7至8人喝止老翁，惟該名老翁只抽著煙，沒有任何回應，街坊指罵聲音引來商場保安注意，保安上前了解事件。現場消息指，該名老翁事後帶著鴿離開。

據目擊者陳小姐所拍攝的片段所見，一名戴卡其色帽、脫下口罩的老翁，坐在一花槽旁拿著一隻野鴿，不斷拔去其身上羽毛，再將羽毛拔到地上及花圃內。陳小姐表示，她事發時正下班回家，當時看到該名老翁捉了一隻雀，但雀沒有飛起，估計牠可能受傷。她指該名老翁摸來摸去，突然間開始拔去雀的羽毛，「隻雀仔仲識郁，未死。」。陳小姐隨即喝止要求他停止，惟「佢當聽唔到繼續拔，所以我先拍片影低佢。」隨後有5至6名保安到場並報警求助，陳小姐始離開。陳小姐指，以往未曾看過該名老翁出現邨內，更未曾看見有人捉雀，「隻雀好慘，希望以後啲人唔好咁樣做。」