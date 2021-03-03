新蒲崗男子食雞煲被斬　15年前買兇殺人判監20年　出獄後兩度遇襲

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-03 13:51

昨晚（2日）10時許，一名44歲姓鄧男子駕保時捷跑車到新蒲崗食雞煲，惟食至尾聲時，突然有3名男子持刀闖入食肆，二話不說揮刀狂斬鄧男手腳，他身中多刀，全身浴血，桌上的食物及餐具則被掃落一地。3名刀手逞兇後逃離現場。 據了解，受傷的鄧男疑有黑社會「新義安」背景，2006年涉及一宗買兇謀殺同門的案件，惟最終事敗，高等法院裁定他串謀謀殺罪成，判監20年。據知，鄧男在扣除假期後於2017年出獄，惟2018年他與妻子在屯門再遭3名南亞裔刀手埋伏，當時他駕車衝往警察大興行動基地求救。計及今次事件，鄧男出獄4年已遭人兩度施襲。

今次遇襲案的鄧姓男子疑有黑幫背景，昨晚10時許與友人在新蒲崗食雞煲期間，突遭3名刀手施襲，全身浴血。事後其妻接受調查時透露，丈夫曾有黑幫「新義安」背景，惟近期沒有欠債，亦未有與人結怨。

據知，鄧男15年前涉及一宗買兇謀殺同門的案件。翻查資料，2006年屯門「新義安」頭目「阿龜」鄧旭輝與區內同門「大鼻奀」 鄧沛全在區內經營非法紅油及毒品生意，後來「阿龜」為搶奪地盤，決定買兇謀殺「大鼻奀」，並安排手下到內地聘請「槍手」來港犯案。

當時一名內地槍手抵港後，由「阿龜」的手下「阿敬」施敬國及「阿紀」安排手槍及住宿。行動當日，槍手前往「大鼻奀」 身處的士多，企圖開槍行兇，惟扣動扳機一刻，卻因卡彈未能發射，槍手最終事敗逃走。警方事後拘捕至少5人，當中一名涉案少年承認藏槍及協助罪犯，更轉當「污點證人」供出整個殺人計劃。

2007年，高等法院裁定「阿龜」鄧旭輝及「阿敬」施敬國串謀謀殺罪名成立，判監20年。當年特委法官麥機智在判刑指，案件揭示黑社會勢力猖獗，引起公眾關注及不安，而且牽涉黑幫利益及聘請內地殺手的情節，法庭理應重判及譴責。

據了解，「阿龜」鄧旭輝2017年出獄後，翌年7月與妻人駕駛七人車到屯門良信街附近，遭3名南亞裔刀手施襲。（資料圖片）

據知，「阿龜」鄧旭輝扣除假期後於2017年出獄。惟2018年7月鄧與妻人駕駛七人車到屯門良信街附近，亦遭3名南亞裔刀手施襲，惟七人車窗緊閉，刀手用開山刀僅劈到車身及擋風玻璃。夫婦兩人未有受傷，立即駕車前往新界北交通基地及大興報案中心報案。