灣仔劏房被縱火　越南裔一家四口險一鑊熟　警拘巴漢

撰文： 劉定安 陳永武 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-04 22:29

灣仔發生縱火案，越南裔一家四口險一鑊熟，警拘涉案巴基斯坦裔男子。清晨近6時，軒尼詩道172號一幢名為光裕樓的唐樓，據報低層位置突然起火，冒出大量濃煙。有住客疑遭濃煙圍困，報案求助。消防接報後趕至現場，登樓協助住客疏散；同時開喉將火救熄。事件中，有一家四口包括小童，懷疑吸入濃煙不適，救護員即場為他們治理，隨後由救護車送院。消防員調查後認為無自然起火起因，認為火警有可疑，交由警方跟進。據了解，事發位置為劏房。消防協助約30人疏散到地面安全位置暫避。

險葬身火窟的越南裔一家四口，包括61歲女子，其26歲兒子、28歲媳婦及4歲男孫，4人送院治理後，其中28歲女子和其4歲兒子須留醫治理。據了解，警方接手調查後，向大廈住客進行調查，查悉事主一家人與住客有過節，稍後拘捕一名44歲持香港身份證的巴基斯坦裔男子，案件列縱火案，並追查縱火動機。

消息稱，起火單位於今年1月，曾發生墮樓事件，警方重案組人員當時更介入調查。1月21日上午6時許，一名持行街紙的非裔女子，被發現倒臥光裕樓對開地上，疑從上址一單位墮下，期間壓中大廈對出的「勝利五金行」招牌，當中的「行」字被撞脫及染血。34歲女事主頭受傷昏迷，由男親友陪同送瑪麗醫院治理。案件由灣仔警區重案組接手。