35+初選｜法庭第4日審理保釋陳詞　逾200名市民冒雨排隊旁聽

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-04 11:25

47名民主派因涉組織或參與去年民主派「35+初選」，日前被警方落案控告「串謀顛覆國家政權罪」，案件過去3日於西九裁判法院聆訊，惟仍未完成，今日會繼續進行第4日的「馬拉松式」聆訊。今（4日）早9時許，法院已有逾200名市民冒雨到場排隊，等候進入法庭旁聽。另外，警方在現場拉起橙帶，要求記者逗留在橙帶範圍。

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今早9時許，西九裁判法院外雖下起毛毛雨，但不阻市民到場排隊等候旁聽，逾200名市民撐著雨傘，在警方拉起的橙色帶範圍內排隊。除了有人排隊旁聽，亦有人在法院外拉小提曲，演奏「海闊天空」等樂曲，支持被捕人士。有餐廳負責人為在場人士送上飲品。

今早警方繼續封了法院外一條行車線，有多輛警車在場戒備，大批警員則在排隊隊伍旁巡視。

排隊入場期間發生小插曲，一名男子疑因遲了到場排隊，無法成功取票進入法庭旁聽，他疑因排隊問題與警員發生爭執，一度以手推一名警員膊頭，立即被數名警員喝停，及上前查詢。男子其後報稱不適，由救護車送院。有現場人士指，男子疑患有自閉症，前幾日亦有到場旁聽。